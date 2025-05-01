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Enerji Bakanı Bayraktar, Beş Ülkenin Bakanlarıyla Enerji İş Birliğini Görüştü

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak, Moldova, Nijer, Suriye ve Libya enerji bakanlarıyla iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 21:35
Enerji Bakanı Bayraktar, Beş Ülkenin Bakanlarıyla Enerji İş Birliğini Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak, Moldova, Nijer, Suriye ve Libya'dan gelen enerji bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, enerjide iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi" kapsamında konuk olan bakanlarla bir araya geldiğini belirtti.

Irak ile Enerji İş Birliği

Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile görüşmesinde, petrol ve doğal gaz alanındaki mevcut projelerin masaya yatırıldığını ifade eden Bayraktar, "Üretim, iletim ve ticaret başta olmak üzere iş birliğimizi ileriye taşıyacak yeni adımları ele aldık. Türkiye-Irak enerji ilişkilerini karşılıklı fayda ve bölgesel istikrar temelinde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Moldova ile Enerji Güvenliği

Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu ile enerji arz güvenliği ve enerji altyapısı konularında da görüşmeler yapıldı. Yenilenebilir enerji ve akıllı şebeke teknolojileri gibi alanlarda iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğine dikkat çeken Bayraktar, Moldova'nın enerji dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Nijer ile Sürdürülebilir Ortaklıklar

Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ile yapılan görüşmede, geçen yıl imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde madencilik alanındaki iş birliğinin detayları ele alındı. Bayraktar, Afrika'da sürdürülebilir ve stratejik ortaklıklar geliştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Suriye ile Yeniden Yapılanma Süreci

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile yapılan verimli görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde elektrik ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesine yönelik teknik destek olanağına değinildi. Bayraktar, Türkiye'nin bölgesel istikrarın güçlendirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Libya ile Madencilik ve Sanayi İş Birliği

Son olarak, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ile görüşmesinde madencilikten sanayi altyapısına kadar birçok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini aktaran Bayraktar, Libya'nın yer altı kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi (solda) ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi (solda) ile bir araya geldi.

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