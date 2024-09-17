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Enerji İşbirlikleri Gelişiyor: Bayraktar ve Abdulsadek Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ABD'de Libya Petrol Bakanı Abdulsadek ile işbirliği fırsatlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:57
Enerji İşbirlikleri Gelişiyor: Bayraktar ve Abdulsadek Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Libya ile İşbirliği Fırsatlarını Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını ele almak üzere bir araya gelen Bayraktar, Houston'da düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu çerçevesinde kendisiyle bir dizi ikili görüşme yapma fırsatı buldu.

Houston'da Enerji Forumu ve İşbirliği Değerlendirmeleri

Bayraktar, özellikle petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri gibi hidrokarbonlar alanında işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Abdulsadek ile detaylı bir konuşma yaptı. İki bakanın görüşmesinin, enerji alanında karşılıklı fayda sağlayacak projelerin geliştirilmesine zemin oluşturması bekleniyor.

Bu çerçevede, iki ülke arasında sürdürülebilir bir enerji işbirliğinin temellerinin atılması hedefleniyor.

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