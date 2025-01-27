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Enerji Şirketleri YEKA-GES Yarışmalarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Bakan Bayraktar, YEKA-GES-2024 yarışmalarına 67 şirketten 146 rekor başvuru yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:35
Enerji Şirketleri YEKA-GES Yarışmalarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Enerji Şirketleri YEKA-GES Yarışmalarına İlgi Gösteriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, YEKA RES-2024'ün ardından düzenlenecek YEKA GES-2024 yarışmalarına yatırımcıların büyük bir ilgi gösterdiğini duyurdu. Güneş enerjisi santralleri için başvuruların yoğunlaştığını belirten Bakan Bayraktar, toplamda 67 şirketten 146 başvuru alındığını ifade etti.

800 Megavat Kapasite Kazandırılacak

Açıklama doğrultusunda, Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da yer alan toplam 800 megavatlık YEKA alanlarının yarışma sonucunda yatırımcılara tahsis edileceği bildirildi. Başvuru süreci bir gün içinde tamamlandı ve 6 farklı şehirdeki YEKA alanları için rekor başvuru gerçekleşti.

Bakan Bayraktar'dan Açıklamalar

Bakan Bayraktar, yeni geliştirilen ihale yönteminin ilk kez uygulanacağını belirtti. "YEKA RES-2024'ün ardından YEKA GES-2024 yarışmaları da yatırımcılarımızdan büyük bir ilgi gördü. Bu gösterilen ilgi bizi memnun etti. Yarışmaları tamamlayarak santrallerimizi en hızlı şekilde devreye almak istiyoruz," dedi.

Gelecek Hedefleri

Türkiye’nin güneş ve rüzgar potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla yeni bir YEKA modeli oluşturduklarını vurgulayan Bayraktar, 2035 yılına kadar her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması düzenleyeceklerini açıkladı. Hedef, 2035 yılında yenilenebilir kurulu gücü 120 bin megavata ulaştırmak.

Detaylar ve Bağlantı Kapasiteleri

Aşağıda, başvuruları alınan YEKA'lar ve bağlantı kapasiteleri yer almaktadır:

  • Karapınar GES: 385 MWe - 59 Başvuru
  • Karaman GES: 200 MWe - 23 Başvuru
  • Malatya GES: 75 MWe - 31 Başvuru
  • Van GES: 60 MWe - 23 Başvuru
  • Antalya GES: 40 MWe - 27 Başvuru
  • Kütahya GES: 40 MWe - 33 Başvuru

RES Yarışmaları Bugün Yapılacak

Ek olarak, geçen hafta 40 şirketten alınan 100 başvurunun ardından 3 ildeki 5 YEKA-RES yarışmaları, yarın gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler, Edirne RES, Balkaya RES, Sergen RES, Yellice RES ve Gürün RES isimleriyle sıralanacak.

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