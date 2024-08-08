Enerji Verimliliği Derneği Bakan Bayraktar Tarafından Kabul Edildi

Enerji Verimliliği Derneği'nden Önemli Ziyaret

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından kabul edildi. Bu görüşme, enerji verimliliği konusunun sivil toplum ve bürokrasi ile masaya yatırıldığı önemli bir toplantı niteliği taşıyor.

Toplantının Detayları

ENVER'den yapılan açıklamaya göre, yeni yönetim kurulunun oluşturduğu heyet, Bakan Bayraktar ile enerjinin verimliliğine dair stratejik öncülüklere odaklandı. Bu toplantıya bakan yardımcıları ve danışmanlar da katılım sağladı. Burada, enerji verimliliği ile sürdürülebilir enerji çözümleri üzerine geliştirebilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Bakan Bayraktar'ın Değerlendirmeleri

Bakan Bayraktar, enerji verimliliğinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak ve iklim hedeflerine ulaşmak konusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, ENVER'e bu süreçte üstleneceği kritik rol için başarı dileklerini de iletti.

ENVER Genel Başkanı'nın Açıklamaları

Toplantıda söz alan ENVER Genel Başkanı Ahmet Erdem, enerji tasarrufunun Türkiye için ekonomik bir gereklilik haline geldiğini, sanayiden binalara ve tarımdan ulaşıma kadar her yıl 10 milyar dolar tasarruf potansiyelinin bulunduğunu belirtti. Erdem, "Sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat kapsamında, Türkiye'nin enerji verimliliği alanındaki önceliklerinin bu konuda kararlı adımlar atarak hız kesmeden devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Erdem, Bakan Bayraktar ve hükümetin derneğe verdiği destek için teşekkür etti ve enerji verimliliği konusundaki projelerin kapsamlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.