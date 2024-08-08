Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Enerji Verimliliği Derneği Bakan Bayraktar Tarafından Kabul Edildi

Enerji verimliliği gündemi, sivil toplum ve enerji bürokrasisi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ele alındı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:36
Enerji Verimliliği Derneği Bakan Bayraktar Tarafından Kabul Edildi

Enerji Verimliliği Derneği'nden Önemli Ziyaret

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından kabul edildi. Bu görüşme, enerji verimliliği konusunun sivil toplum ve bürokrasi ile masaya yatırıldığı önemli bir toplantı niteliği taşıyor.

Toplantının Detayları

ENVER'den yapılan açıklamaya göre, yeni yönetim kurulunun oluşturduğu heyet, Bakan Bayraktar ile enerjinin verimliliğine dair stratejik öncülüklere odaklandı. Bu toplantıya bakan yardımcıları ve danışmanlar da katılım sağladı. Burada, enerji verimliliği ile sürdürülebilir enerji çözümleri üzerine geliştirebilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Bakan Bayraktar'ın Değerlendirmeleri

Bakan Bayraktar, enerji verimliliğinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak ve iklim hedeflerine ulaşmak konusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, ENVER'e bu süreçte üstleneceği kritik rol için başarı dileklerini de iletti.

ENVER Genel Başkanı'nın Açıklamaları

Toplantıda söz alan ENVER Genel Başkanı Ahmet Erdem, enerji tasarrufunun Türkiye için ekonomik bir gereklilik haline geldiğini, sanayiden binalara ve tarımdan ulaşıma kadar her yıl 10 milyar dolar tasarruf potansiyelinin bulunduğunu belirtti. Erdem, "Sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat kapsamında, Türkiye'nin enerji verimliliği alanındaki önceliklerinin bu konuda kararlı adımlar atarak hız kesmeden devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Erdem, Bakan Bayraktar ve hükümetin derneğe verdiği destek için teşekkür etti ve enerji verimliliği konusundaki projelerin kapsamlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat