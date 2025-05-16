Enerji Yatırımı Yapacaklara Uzman Firmalarla Çalışma Tavsiyesi

Uzmanlar, Enerji Yatırımı İçin Yetkin Firmalarla Çalışmaya Öneriyor

Enerji Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hatice Elif Bayazıt Çelik, enerji yatırımlarının karmaşık bir süreç olduğunu vurgulayarak, yatırımcıların bu alanda yetkin firmalarla çalışmasını ve proje seçimlerinde dikkatli olmasını önerdi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının istikrarlı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Sektörün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hedefleri doğrultusunda çalışmalarını devam ettirdiğini ifade etti. Ancak, lisanssız enerji santralleri için mevcut kapasitenin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Yatırımlarda Durgunluk ve Yeni İhaleler

Çelik, mevcut çağrı mektuplarının kurulumlarının sürmesiyle birlikte ön lisansı alınmış depolamalı tesislerin ve yeni yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerinin projelerinin ilerlediğini de sözlerine ekledi. Güneş ve rüzgar enerjisi alanındaki kurulu gücün arttığını vurguladı.

Yatırımcıları, özellikle depolamalı santrallerin popülaritesinin artmasına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyaran Çelik, ön lisansı dağıtılmış 33,1 gigavatlık depolamalı yenilenebilir enerji santrali kapasitesine işaret etti.

Yatırımcılar İçin Öneriler

Çelik, sektörde halihazırda birçok projenin bulunduğunu belirterek, bunların değerlendirilmelerinin titizlikle yapılmasının önemine değindi. Enerji yatırımcılığı, diğer sektörlerden çok daha farklı bir uzmanlık alanı gerektirdiğini vurgulayarak, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda enerjide arz güvenliği ve maliyet optimizasyonu sağlamak amacıyla özenle yatırım yapmalarını önerdi.

Enerji Yatırımlarının Geleceği

Enerji yatırımlarının geleceği hakkında bilgi veren Çelik, Bakanlığın stratejik planında YEKA'lar, deniz üstü rüzgar enerji santralleri, lisanssız ve depolamalı entegreli lisanslı santrallerin bulunduğunu dile getirdi. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanında ilerlemenin hedefler doğrultusunda daha aktif hale geleceğini düşündüğünü ifade etti. Nükleer yatırımların gündemde olduğunu ancak yenilenebilir enerjinin daha popüler bir seçenek olarak öne çıktığını belirtti.

Enerji Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hatice Elif Bayazıt Çelik, enerji yatırımlarının uzmanlık gerektirdiğini, yatırım yapmak isteyenlerin mutlaka bu konuda yetkin firmalarla çalışmalarını, proje seçimlerini yaparken dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Enerji Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hatice Elif Bayazıt Çelik, enerji yatırımlarının uzmanlık gerektirdiğini, yatırım yapmak isteyenlerin mutlaka bu konuda yetkin firmalarla çalışmalarını, proje seçimlerini yaparken dikkatli olmalarını tavsiye etti.