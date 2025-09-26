Enerjisa ev sahipliğinde EUROGIA Proje Sunum Günü: Temiz Enerjide Çok Uluslu İş Birliği

Enerjisa ev sahipliğinde EUROGIA Proje Sunum Günü İstanbul'da

Sanayi, akademi ve araştırma kurumları düşük karbon teknolojileri için bir araya geldi

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik çok uluslu iş birliklerini desteklemek ve fikirlerin teoriden uygulamaya taşınmasını sağlamak amacıyla EUROGIA topluluğu, Enerjisa Enerji ev sahipliğinde düzenlenen "Proje Sunum Günü" etkinliğinde sanayi, akademi ve araştırma dünyasını İstanbul'da bir araya getirdi.

Avrupa Birliği tarafından yeni teknoloji ve projelerin geliştirilmesi için oluşturulan EUREKA çatısı altında enerji alanında AR-GE faaliyetlerini sürdüren EUROGIA toplantısı, Sabancı Center'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, özellikle düşük karbon teknolojilerine odaklanılarak, fikirlerin pratik uygulamalara dönüşmesini destekleyecek bir platform oluşturulması hedeflendi.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve EUROGIA Başkanı Murat Pınar, etkinlikte yaptığı konuşmada EUROGIA'nın düşük karbon teknolojilerine odaklanan bir küme olarak yenilikçi projelerin önünü açtığını ve sanayi, üniversite ile araştırma kurumlarını aynı çatı altında buluşturarak çok uluslu iş birliklerini desteklediğini vurguladı.

Pınar, etkinlikten çıkan fikirlerin teoriden enerji sektörünün gerçekliğine dönüşerek Türkiye'ye ve dünyaya değer katacağını belirterek, "Bu etkinlik proje önerilerinin ötesinde, EUROGIA'nın 2030 hedefleri doğrultusunda, yenilenebilir enerji teknolojileriyle şekillenen, daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir dünyanın önemli kilometre taşlarını temsil ediyor." dedi.

Pınar ayrıca iklim değişikliğinin en büyük sorumlularından biri olan enerji sektörünün çözümde de öncü olması gerektiğine dikkat çekti ve EUROGIA ile EUREKA çatısı altında bu dönüşümün parçası olduklarını ifade etti.

Son 200 yıldaki savaşların temelinde enerji kaynaklarının bulunduğunu hatırlatan Pınar, enerji bağımlılığının ortak çözümlere dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Sadece kendimiz için yaşamıyoruz. Doğaya sorumluluğumuz var. Bu dünya içerisindeki bütün canlılara karşı sorumluluğumuz var ve tek başına 'biz sadece enerjiyi insanlık için kullanıyoruz' demek yeterli değil artık." değerlendirmesinde bulundu.

