Enerjisa Üretim YEKA-2 Projesi için 1 Milyar Dolar Üstünde Kredi Alıyor

Enerjisa Üretim, YEKA-2 için önemli bir kredi sağladı

Sabancı Holding'in %50 iştiraki konumunda olan Enerjisa Üretim, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2) projesinin 750 megavatlık kısmının finansmanı için 1,012 milyar dolar değerinde bir kredi anlaşması imzaladı.

Krediyi sağlayan önemli finans kurumları

Kredi sözleşmesi, US International Development Finance Corporation (DFC), JP Morgan, HSBC, KfW IPEX-Bank, Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft (German Investment Corporation), Akbank ve Proparco gibi yerel ve uluslararası birçok önemli finans kuruluşuyla birlikte yapılandırıldı.

Projenin finansmanı ve geri ödeme planı

Kredinin geri ödemesi, 1,5 yıllık bir ödemesiz dönem sonrasında, altı aylık dönemlerde gerçekleştirilecek ödemelerle 2034 yılına kadar tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca, Enerjisa Üretim'in Çanakkale, Aydın ve Balıkesir'de yürütmekte olduğu yenilenebilir enerji yatırımlarında bu kredi kullanılacak.

Gelecek hedefleri

Hedefler arasında, YEKA-2 projelerinin kalan 250 megavatlık kısmının finansmanına yönelik çalışmalar sürdürülmesi de yer almakta. Enerjisa Üretim, 2026 itibarıyla toplamda yaklaşık 5 bin megavatlık kurulu güç ve %60 yenilenebilir enerji payına ulaşarak Türkiye'deki özel sektör elektrik üretiminde lider konumunu koruma hedefindedir.