Enflasyon Beklentisi: Aralık Ayında TÜFE Yüzde 1,61 Artacak

AA Finans'ın Aralık Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçlandı
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 artacağını öngörüyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ışık tutan anket, 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 olarak belirlendi. Ekonomistlerin tahminleri ise %1,10 ile %1,96 arasında değişiklik gösterdi.
Beklentilere göre, aralık ayı için öngörülen %1,61'lik artış ile birlikte, bir önceki ay %47,09 olarak hesaplanan yıllık enflasyonun %45,21'e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla %27,32 olarak kaydedildi. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi ise %2,24 oranında bir artış göstermişti.
2024 Yılı Enflasyon Beklentileri
2024 yılı itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şu şekilde sıralanıyor:
|Tarih
|Yıl Sonu Beklentisi (%)
|Aylık Beklenti (%)
|Gerçekleşme (%)
|Ocak
|43,3
|6,8
|6,7
|Şubat
|42,4
|4,0
|4,5
|Mart
|45,5
|3,6
|3,1
|Nisan
|43,6
|3,2
|3,1
|Mayıs
|43,9
|3,0
|3,3
|Haziran
|42,6
|2,2
|1,6
|Temmuz
|42,2
|3,5
|3,2
|Ağustos
|42,8
|2,6
|2,4
|Eylül
|43,2
|2,0
|2,9
|Ekim
|44,2
|2,4
|2,8
|Kasım
|45,0
|1,9
|2,2
|Aralık
|45,2
|1,6
|1,6