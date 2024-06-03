Enflasyon verileri açıklandı: İşte memur ve emekli için beklenen zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayı aylık enflasyon yüzde 3.37, yıllık enflasyon ise yüzde 75.45 olarak açıklandı. Emekli ve memur maaşları için ise 5 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 22.72 olarak kaydedildi.

Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklileri, yüzde 10’Luk bir artışla birlikte, enflasyonun yüzde 15’ini aşan rakam üzerinden zam alabilecekler. Son 5 ayın verilerine göre fark yüzde 17.72 olarak hesaplandı.

Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında, memurların ve memur emeklilerin alacakları zam netleşecek.

Rakamlara göre, memur ve memur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 20 civarında zam alması bekleniyor.