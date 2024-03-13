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Enflasyonla Mücadelede Kredi ve Kredi Kartlarına Yönelik Beklenen Düzenlemeler Netleşti

Enflasyonla mücadele kapsamında, kredi ve kredi kartlarına yönelik atılması beklenen adımlar finans çevrelerinde konuşulmaya başladı. Merkez Bankası verilerine göre şubat ayının son haftasında kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar yüzde 15 arttı. Kredi kartı ile ilgili düzenlemelerin nisan ayından sonra gelmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:53
Enflasyonla Mücadelede Kredi ve Kredi Kartlarına Yönelik Beklenen Düzenlemeler Netleşti

Enflasyonla Mücadelede Kredi ve Kredi Kartlarına Yönelik Önlemler Gündemde

Enflasyonla mücadele kapsamında, kredi ve kredi kartlarına yönelik atılması beklenen adımlar finans çevrelerinde konuşulmaya başlandı. İşte yaşanan gelişmeler ve beklenen önlemler:

Merkez Bankası verilerine göre, şubat ayının son haftasında kredi ve banka kartıyla yapılan harcamalarda yüzde 15'lik bir artış gözlendi. Bu durum, kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentilerini artırdı.

Nakit Avansa Kısıtlama

kredi kartı

Bankalar, enflasyonla mücadele kapsamında bazı önlemler almaya başladı:

- Kredi kartına nakit avans taksit sınırı 12'den 3'e indirildi.

- Nakit avans limit oranları düşürüldü.

- İlk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirildi.

- İhtiyaç ve kredi faizlerinde yıllık faiz oranı artırıldı.

Ancak, bu düzenlemeler kartlı alışverişleri kapsamadı.

Beklenen Önlemler

Finans çevrelerinde, kredi kartlarına yönelik gelebilecek bazı önlemler şöyle sıralanıyor:

- Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırılması

- Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi

- Kredi kartı faiz oranlarının artırılması

- Asgari ödeme tutarının artırılması

- Yüksek limitli harcamaların kısıtlanması

- Lüks tüketim için harcama limitleri konulması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Uyarı

kredi kartı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitleri ile ilgili uyarı yaparak, limit belirleme sürecinde gerçekçi ve bütünlüklü bir yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

TCMB'nin Kredi Büyümesine Müdahalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta bankaların kredi büyümesini sınırlamak için adımlar attı. Ticari ve ihtiyaç kredilerinde büyüme sınırı düşürüldü, bu sınırları aşan bankalara ilave likidite bloke edilecek.

Perakende Satışlardaki Yükseliş

Ocak ayı perakende satış verileri, son aylarda harcamaların hangi sektörlerde arttığını gösterdi. Elektrikli eşya ve mobilya satışlarında yüzde 6,1'lik bir artış yaşanırken, gıda harcamaları yüzde 2,6 arttı.

Enflasyonla mücadele kapsamında alınan bu önlemler ve beklenen düzenlemeler, finansal piyasalarda yakından takip ediliyor.

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