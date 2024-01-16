Enflasyonun uğramadığı tek yer orası oldu! 1 kilo et fiyatına tüm masayı donatıyorlar

Artan fiyatların insanların satın alma gücünü azalttığı bir ekonomik ortamda, TBMM'de yiyecek ve içecek fiyatları son derece düşük olması halkın tepkisine neden oldu. Detaylar haberimizde...







YURTTAŞ EVİNE ET ALAMIYOR, 110 BİN TL MAAŞ ALAN MİLLETVEKİLLERİ TOST PARASINA KAVURMA YİYOR!

Milletvekillerinin 2024 yılı maaşlarına ilişkin tartışmalar devam ederken, TBMM'nin menüsü kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. 5 çeşit yemeğin ücretinin ise sadece 141 lira olduğu ortaya çıktı. İnsanların bu fiyata yalnızca bir parça tost yiyebilmesi tartışmalara neden oldu.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki artışa rağmen milletvekillerinin maaşlarının 110 bin TL'de kalması ülke çapında tartışma yarattı. Daha sonra TBMM'de milletvekillerinin öğle yemeği için sadece 141 TL'lik kızartma menüsü vermesi, gündemde şok etkisi yarattı. Meclis üyelerinin çoğunun emekli olması ve maaşlarının 110 bin TL yerine 230 bin TL olması, meclis menü fiyatlarının kamuoyunda öfkeye neden olmasına neden oldu.

NEREDEYSE BEDAVAYA YEMEK YİYORLAR

Sıradan vatandaşların maddi sıkıntılar nedeniyle evlerine bir kilo et dahi götüremediği ekonomik kriz ortamında, 600 milletvekilinin TBMM'deki bir restoranda ödediği yemeğin maliyetinin düşük olması gündeme geldi.

Milli Gazete haberinde, emekli maaşlarını alırken Büyük Millet Meclisi üyesi olarak yaşamaya devam eden TBMM üyelerinin, sosyal medyaya da yansıdığı üzere, TBMM restoranlarında et menülerine düşük fiyatlar ödediği bildirildi.

YURTTAŞ EVİNE ET ALAMAZKEN MECLİS LOKANTASINDA DANA KAVURMA KEYFİ

Paylaşılan menüde iştah kabartan tam 5 çeşit yemek bulunuyor. Milletvekilleri 1 porsiyon pilavlı dana kavurma, 1 porsiyon fıstıklı tek kadayıf, 2 kuver, 1 porsiyon ton balıklı salata, 1 porsiyon zeytinyağlı humus için yalnızca 141 lira ödüyor.

Bu fiyat, günümüzde sıradan vatandaşların açık büfede yediği tostların maliyeti ile kıyaslanabilir düzeydedir. Kırmızı et fiyatının kilosu 500 TL'yi aştığı günlerde milletvekilleri maaşlarına göre çok düşük fiyatlara yemek yiyebiliyor.