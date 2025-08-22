ENR 2025 Listesi: 45 Türk Müteahhit Dünyanın İlk 250'sinde, Türkiye 2. Sırada

ENR listesi: Türk müteahhitlik sektörü dünya liginde

Ticaret Bakanlığı, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin 2025 yılı "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ne 45 Türk müteahhitlik firmasının girdiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, küresel pazardaki olumsuzluklara rağmen Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarısının tescillendiği vurgulandı.

Sayısal veriler ve sıralama

Açıklamada, 2024 yılı listesinde 43 Türk firması yer aldığı anımsatılırken, 2025 yılıyla birlikte Türk firma sayısının 45’e yükseldiği belirtildi. Firma sayısı itibarıyla Çin 76 firma ile ilk sırada yer alırken, Türkiye 45 firma ile ikinci sırada bulunuyor. Ayrıca, 2024 yılında Türk müteahhitlik firmalarının üstlendiği uluslararası projelerin toplam değeri 20,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türk firmalarının küresel payı ve sıralamadaki konumu

Türk müteahhitlerin, listede yer alan 250 firmanın toplam proje büyüklüğü içindeki payı %4,2 olarak aktarıldı. Uluslararası proje değerleri itibarıyla Türk müteahhitlik sektörü, Hollanda, İsveç ve Almanya'nın önünde yer alarak dünya 9'uncusu konumunda bulundu.

İlk 100'de 8 Türk firma, iki firma ilk 50'de

Açıklamada, toplam proje büyüklüğü sıralamasında birinci sıranın 127,4 milyar dolar ile Çin firmalarına ait olduğu bildirildi. 2025 listesinde ilk 100 firma arasına 8 Türk firması girmeyi başardı; bunlardan ikisi ise ilk 50 içinde yer alarak Türkiye'nin uluslararası prestijini güçlendirdi. Küresel inşaat sektörü, bölgesel çatışmalar, tedarik zinciri sorunları, enflasyon ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle zorlu bir süreçten geçti; 2024 verilerine göre dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasının toplam proje büyüklüğü sadece %0,5 artışla 501,2 milyar dolara ulaşabildiği vurgulandı.

Teknik müşavirlikte de güçlü temsil

ENR dergisinin "En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi" sonuçlarına göre de bu yıl 8 Türk teknik müşavirlik firması listede yer aldı. Firma sayısı itibarıyla Türkiye, ABD, Çin, İtalya, Güney Kore ve Japonya'nın ardından geçen yıla göre bir sıra yükselerek İspanya ile birlikte 6'ncı sırada bulundu.

Geçmiş, mevcut portföy ve gelecek stratejileri

Bakanlık açıklamasında, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışı faaliyetlerinin 1972'de başladığı ve ivmesini koruyarak ilerlediği belirtildi. Bugün itibarıyla dünyanın 137 ülkesinde Türk şirketleri tarafından 544,9 milyar doların üzerinde değer taşıyan 12 bin 641 müteahhitlik projesi üstlenildiği kaydedildi. Ayrıca 138 farklı ülkede yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde 3 bin 53 uluslararası teknik müşavirlik projesi yürütüldü.

Bakanlık, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yeni projeler üstlenebilmesi ve karşılaştıkları sorunların çözümü için ilgili ülkeler nezdinde ticari diplomasinin her türlü enstrümanını kullanmaya devam edeceklerini bildirdi. Özellikle Libya, Irak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere önemli pazarlarda ikili temaslar ve ticaret heyetleri ile sektör desteklenecek. Önümüzdeki dönemde de Ukrayna ve Suriye'nin yeniden imarı sürecinde sektörün aktif rol alması için çalışmalar sürecek. İlaveten, İngiltere ve Japonya ile ortak yürütülen işbirliği programları vasıtasıyla sektöre yeni pazarlara erişim ve proje finansmanı imkanları sağlamaya gayret edileceği ifade edildi.