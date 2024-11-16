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EPDK, 2025 İçin Elektrikte Son Kaynak Tedarik Tarifesini Belirledi

EPDK, 2025 yılı için elektrikte son kaynak tedarik tarifesi ve tüketim miktarlarını belirledi. Yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:55
EPDK, 2025 İçin Elektrikte Son Kaynak Tedarik Tarifesini Belirledi

2025 Yılı İçin Elektrikte Yeni Düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki tüketim miktarlarını ve uygulama esaslarını açıkladı. EPDK'nın kararı, Resmi Gazete'de resmi olarak yayımlandı.

Tüketim Miktarları Nasıl Belirlendi?

Yeni düzenlemeye göre, mesken tüketicileri, AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı için kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetlerde bulunan tüketiciler için yıllık tüketim miktarları belirlendi.

Bu kapsamda, 2025 yılı için mesken tüketici grubu içerisinde yer alan kamu kurumları, mahalli idareler, müstakil binalar, apartmanlar ve konut kooperatifleri gibi yapılar için yıllık 5 bin kilovatsaat tüketim miktarı uygulanacak.

Diğer Tüketici Gruplarına Yönelik Miktarlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulan geçici barınma merkezleri ve köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ile dağıtımı amaçlı tesisler için yıllık 100 milyon kilovatsaat, diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler için ise yıllık 15 bin kilovatsaat tüketim miktarı belirlendi.

Yeni Uygulama ve Katsayı

Ayrıca, aynı tebliğde belirlenen Kurulca belirlenen katsayının (KBK) 1 Ocak 2025 itibarıyla 1,0938 olarak uygulanmaya devam edeceği bildirildi. Bu karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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