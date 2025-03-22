EPDK'dan Elektrik Piyasası İçin Önemli Kararlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerine yönelik önemli kararlar aldı. Bu kararlar, son kaynak tedarik tarifesi kapsamında yürürlüğe girdi.

EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 31 Aralık 2029'a kadar görevli tedarik şirketlerinin, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için temin edecekleri elektrik enerjisinin yıllık bazda en az %50'sini Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)'tan temin etmeleri gerekecek.

Bu karar, elektrik piyasasının sürdürülebilirliğini sağlamak ve tedarik zincirini güvence altına almak amacıyla alınmıştır.

Bir diğer önemli gelişme ise, EPDK tarafından alınan başka bir Kurul kararı ile ilgilidir. Bu karar, Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yapılan değişiklikleri kapsamaktadır. Söz konusu karar, ekindeki Otomasyon Sistemi Kılavuzu ile birlikte güncellenerek, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.