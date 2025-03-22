EPDK, Deprem Bölgesindeki Dağıtım Şirketlerinin Avans Ödemelerini Erteledi

EPDK'nın Erteleme Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen ve afet bölgesi ilan edilen şehirlerdeki belirli dağıtım lisansı sahiplerine yönelik avans ödemelerini erteledi.

Uygulama Detayları

EPDK'nın konuya dair aldığı bu önemli Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık’a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri ve Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) ile ilişkili tedarik şirketleri için avans ödeme bildirimleri, ilgili fatura dönemine kadar ertelenecek.

Ayrıca, bu süre zarfında piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcılarına temerrüt faizi uygulanmayacak. Söz konusu karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.