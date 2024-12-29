EPDK Elektrik Piyasında Yeni Lisans Bedellerini Açıkladı

EPDK Elektrik Piyasasında Yeni Lisans Düzenlemeleri Duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında çeşitli lisans başvuru bedelleri ile tesis tamamlama tarihlerinin belirlenmesine yönelik referans inşaat sürelerini açıkladı. EPDK'nın kararları, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lisans Bedelleri ve Sermaye Tutarları

Yapılan düzenlemeye göre, elektrik tedarik lisansı başvurusu yapacak tüzel kişiler için sermaye tutarı asgari 28 milyon lira, toplayıcı lisansı başvurusunda bulunacaklar için ise sermaye tutarı asgari 50 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca 2025 yılı için toplayıcılık faaliyetlerinde uygulanacak lisans alma bedeli 10 milyon lira, lisans tadil bedeli 73 bin 450 lira ve lisans sureti çıkartma bedeli 15 bin 280 lira oldu.

Ön Lisans Süreleri ve İnşaat Süreleri

EPDK, ön lisans ve tesis tamamlama sürelerini belirlemek için referans inşaat sürelerini de belirledi. Projenin kurulu gücüne göre ön lisans süresi 24-36 ay olarak hesaplandı. Üretim tesisleri için gerekli inşaat süreleri ise termik tesisler için 18-66 ay, hidroelektrik tesisler için 38-72 ay ve diğer yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim tesisleri için 18-46 ay arasında değişiklik göstermektedir.

Elektrik Piyasında Sermaye Yükümlülükleri

Ayrıca, elektrik piyasasında yapılan ön lisans ve üretim lisansı başvuruları ile birlikte elektrik depolama tesisi için sağlanacak sermaye yükümlülüklerinin hesaplanmasında, kaynak bazındaki birim yatırım tutarları 9 milyon lira ila 61 milyon 500 bin lira arasında değişim göstermektedir.

LPG Piyasasında Yeni Kararlar

EPDK, LPG piyasasında zorunlu petrol stoku ile ilgili kararında değişiklik yaparak, dağıtıcı lisansı sahiplerinin zorunlu stok miktarlarını belirleme yöntemini güncelledi. LPG dağıtıcıları için stok miktarları, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde sunulan satış beyanlarına dayanarak hesaplanacak. Ayrıca, kupon sistemi izin başvuruları her yıl ekim ve aralık ayları arasında alınacak. Eğer yükümlülük yerine getirilmezse, izin iptal edilecek.

Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti İzin Bedeli

Son olarak, EPDK'nın aldığı bir diğer karara göre, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin bedeli 1 Nisan 2025-31 Mart 2026 dönemi için 266 bin 290 lira olarak belirlendi.