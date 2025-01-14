EPDK, Elektrik Tüketici Hizmetlerinde Kapsamlı Değişiklikler Yaptı

EPDK, elektrik tüketici hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerle tüketici korumasını ve rekabeti artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:17
EPDK, Elektrik Tüketici Hizmetlerinde Kapsamlı Değişiklikler Yaptı

EPDK'dan Yeni Yönetmelik Düzenlemeleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketici hizmetlerine yönelik önemli düzenlemeler gerçekleştirdi. EPDK'nın, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düşük Tüketim Tanımı Değişti

Yeni düzenlemeler kapsamında, "tüketimi düşük" tanımı artık "yıllık tüketimi 100 bin kilovatsaatin altında olan" olarak güncellendi. Daha önce serbest tüketici olarak tanımlanan bu kapsam, yönetmelikten kaldırıldı.

Serbest Tüketiciler İçin İkili Anlaşma Platformu

Yönetmelik ile birlikte, serbest tüketicilerin tedarikçilerle ikili anlaşmalarını inceleyip karşılaştırabileceği yeni bir platform oluşturulacak. Bu platform, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından kurulacak ve işletilecektir. Tedarikçiler tarafından sunulan tekliflerin kabul edilmesiyle ikili anlaşmalar gerçekleştirilecektir.

Perakende Satış Sözleşmelerinde Yeni Süreçler

Aynı yönetmeliğin 22'nci maddesinde, perakende satış sözleşmelerinin kurulumu için yeni düzenlemeler getirildi. Sözleşmeler, yazılı ya da mesafeli olarak kurulabilecek. Yazılı sözleşmeler, güvenli elektronik imza veya el yazısıyla imzalanarak gerçekleştirilebilecek.

Güvence Bedeli Hesaplamasında Yenilikler

Güvence bedelinin hesaplanmasında da değişiklik yapılarak, güvence bedelinin perakende satış sözleşmesi kapsamındaki tüketim gücüne göre belirleneceği ifade edildi. Ek olarak, bazı tüketici gruplarına taksit imkanı sunulacak.

Kaçak Elektrik Tespit Yöntemleri Geliştirildi

Yapılan değişikliklerle birlikte, kaçak elektrik tespitinde daha etkin yöntemler uygulanacak. Dağıtım şirketleri, teknolojik imkanlardan yararlanarak kaçak tüketimi kayıt altına alabilecek. Mükerrer kaçak durumları içinse, sayaç değişimi gibi önlemler alınabilecek.

Bu düzenlemeler, elektrik tüketicilerinin haklarını koruma, rekabeti artırma ve şeffaflığı sağlama hedefi taşımaktadır.

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