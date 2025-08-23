DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.730.684,86 0,89%

EPDK Resmi Gazete'de: Bildirim Tabloları ve Torosgaz Yatırım Tavanı

EPDK, Bildirim Sistemi talimatındaki düzenlemeleri ve Torosgaz Isparta Burdur Doğal Gaz'ın 2022-2026 yatırım tavanı revizesini Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 08:54
EPDK Resmi Gazete'de: Bildirim Tabloları ve Torosgaz Yatırım Tavanı

EPDK kararları Resmi Gazete'de: Bildirim tabloları ve yatırım tavanı revizesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Piyasası Bildirim Sistemi kullanım talimatına ilişkin değişiklikleri içeren Kurul kararını kabul etti ve kararlar Resmi Gazetede yayımlandı.

Bildirim yükümlülük tablolarında yeniden düzenleme

Yayımlanan karara göre, elektrik, doğal Gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin "bildirim yükümlülük tabloları" revize edilerek yeniden düzenlendi. Kurul'un bu adımı, piyasa bildirim süreçlerinin güncellenmesini ve uyumun güçlendirilmesini hedefliyor.

Torosgaz'ın 2022-2026 yatırım tavanları revize edildi

EPDK ayrıca Torosgaz Isparta Burdur Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022-2026 yıllarına ilişkin yatırım tavanlarını revize etti. 8 Eylül 2022'de belirlenen yatırım tavanları yeniden düzenlendi.

Torosgaz Isparta Burduruın yatırım tavanı şöyle belirlendi:

2022: 82 milyon 652 bin 388 lira

2023: 57 milyon 343 bin 854 lira

2024: 66 milyon 587 bin 44 lira

2025: 115 milyon 67 bin 29 lira

2026: 165 milyon 657 bin 347 lira

Ayrıca, şirkete ilave yatırım tavanı olarak 2025 için 125 milyon lira ve 2026 için 275 milyon lira daha tahsis edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı — Baker Hughes Verileri
2
EPDK'den Ön Lisans İddialarına Yanıt: Şeffaf Süreç Vurgusu
3
Acilen 60.000 TL'ye ihtiyacım var diyen koşsun! QNB Finansbank kredi musluğunu fulledi
4
TPAO'nın Kırklareli Petrol Arama Ruhsatı 2 Yıl Uzatıldı
5
EPDK Resmi Gazete'de: Bildirim Tabloları ve Torosgaz Yatırım Tavanı
6
Fitch, İngiltere'nin Kredi Notunu AA- Olarak Teyit Etti
7
Intel'e 8,9 Milyar Dolarlık Yatırım: Trump Yönetimi ile 'Tarihi' Anlaşma

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası