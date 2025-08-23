EPDK Resmi Gazete'de: Bildirim Tabloları ve Torosgaz Yatırım Tavanı

EPDK kararları Resmi Gazete'de: Bildirim tabloları ve yatırım tavanı revizesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Piyasası Bildirim Sistemi kullanım talimatına ilişkin değişiklikleri içeren Kurul kararını kabul etti ve kararlar Resmi Gazetede yayımlandı.

Bildirim yükümlülük tablolarında yeniden düzenleme

Yayımlanan karara göre, elektrik, doğal Gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin "bildirim yükümlülük tabloları" revize edilerek yeniden düzenlendi. Kurul'un bu adımı, piyasa bildirim süreçlerinin güncellenmesini ve uyumun güçlendirilmesini hedefliyor.

Torosgaz'ın 2022-2026 yatırım tavanları revize edildi

EPDK ayrıca Torosgaz Isparta Burdur Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022-2026 yıllarına ilişkin yatırım tavanlarını revize etti. 8 Eylül 2022'de belirlenen yatırım tavanları yeniden düzenlendi.

Torosgaz Isparta Burduruın yatırım tavanı şöyle belirlendi:

2022: 82 milyon 652 bin 388 lira

2023: 57 milyon 343 bin 854 lira

2024: 66 milyon 587 bin 44 lira

2025: 115 milyon 67 bin 29 lira

2026: 165 milyon 657 bin 347 lira

Ayrıca, şirkete ilave yatırım tavanı olarak 2025 için 125 milyon lira ve 2026 için 275 milyon lira daha tahsis edildi.