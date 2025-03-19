EPDK, Türkiye-Suriye Elektrik Ticaretine Kapasite Tahsisi Başvurularını Başlattı

EPDK, Türkiye ile Suriye arasındaki elektrik ticareti için başvuruların başladığını duyurdu. Detayları öğrenin.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:58
EPDK, Türkiye-Suriye Elektrik Ticaretine Kapasite Tahsisi Başvurularını Başlattı

EPDK'dan Kapasite Tahsisi Duyurusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye ile Suriye arasında faaliyet gösteren Reyhanlı-Afrin Enterkonneksiyon Hattı üzerinden elektrik ticareti için kapasite tahsisi başvurularının başladığını duyurdu.

Başvuru Süreci ve Son Tarihler

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği çerçevesinde, 15 Aralık Pazartesi gününe kadar, Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak isteyen tedarik veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Suriye'den elektrik ithalatı gerçekleştirmek isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 1 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar EPDK'ye başvuruda bulunması gerekmektedir.

STE Elektrik'in Lisans Tadili Başvurusu

Ayrıca, STE Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış İthalat İhracat Limited Şirketi, mevcut hat üzerinden izole bölge besleme yöntemiyle Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak üzere 15 Aralık tarihine kadar Reyhanlı TM'den mevcut 40 megavat olan kapasitenin azami 100 megavata yükseltilmesi için lisans tadili başvurusunda bulunmuştur.

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