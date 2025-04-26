Pasifik Holding, Yatırımlarını Bilişim ve Savunma Teknolojilerine Yönlendiriyor

Pasi̇fik Holdi̇ng Genel Müdürü A. Cemail Batuk, şirketin gerçekleştirdiği yatırımların önemine değinerek, veri güvenliği ve siber güvenliğin sadece savunma teknolojileriyle sınırlı olmadığına dikkat çekti.

Geniş Sektörel Yelpaze

Batuk, Pasifik Holding’in bünyesinde halka açık 4 şirkete sahip olduğunu ve bunların yanı sıra enerji ve maden sektörlerinde de faaliyet gösterdiklerini belirtti. Özellikle Pasifik Teknoloji’nin, siber güvenlik ve savunma teknolojileri alanındaki çalışmalarının önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

“Son dönemlerde millileşme ve yerlileşmenin önemi giderek artıyor. Bu nedenle şirketimizin faaliyetleri, hem ülkemiz hem de kendi faaliyetlerimiz açısından büyük bir öneme sahip.” dedi.

ALPİN İnsansız Helikopteri

Pasifik Teknoloji'nin geliştirdiği ALPİN insansız helikopterinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yer aldığını hatırlatan Batuk, teslimatların yapılacağını da duyurdu. Bunun yanı sıra DUMRUL, DELİ ve MERKÜT gibi ürünlerin kullanım aşamasında olduğunu açıkladı.

Uluslararası Pazarlarda Hedefler

Batuk, Türkiye’nin savunma sanayi gücünün uluslararası pazarda önemli bir konumda olduğunu belirtti. Yurt dışı pazarlarda dost ve müttefik ülkelerle araştırma faaliyetlerine devam ettiklerini aktararak, “Bu süreçte kısa vadede ihracat pazarlarında olumlu sonuçlar almaya başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Jeopolitik Avantajlar ve Lojistik Potansiyel

Pasıfik Holding Genel Müdürü, Türkiye’nin jeopolitik konumunun hem üretim hem de lojistik açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, Süveyş Kanalı gibi uluslararası güvenlik meseleleri sonucunda ortaya çıkan lojistik alternatiflerden yararlanması gerektiğini söyledi.

“Pasifik Eurasia olarak, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan demir yolu hattında önemli bir oyuncuyuz. Bu sayede maliyet avantajı ve karbon ayak izi gibi faydalar sağlıyoruz.” dedi. Batuk, Türkiye’nin coğrafi konumunu avantaja dönüştürmek için her zaman hazırlıklı olduklarını belirtti.

Sonuç olarak, Batuk, Pasifik Holding’in hem bilişim hem de savunma alanındaki yatırımlarının önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin her kriz döneminde avantaj sağlayacak bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Pasifik Holding Genel Müdürü A. Cemail Batuk, savunma sanayi teknolojileri dışında bilişim teknolojileri alanında da çok önemli yatırım ve faaliyetleri bulunduğunu belirterek, güvenlik boyutunun sadece savunma teknolojileri olarak değerlendirilmemesi gerektiğine ilişkin açıklamada bulundu.