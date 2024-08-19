EPİAŞ ve Özbekistan Enerji Kurumu Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

EPİAŞ ile Özbekistan Arasında Enerji İşbirliği

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Piyasası Geliştirme ve Düzenleme Kurumu (EMDRA) ile önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Mutabakat Belgesinin Detayları

EPİAŞ'ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, bu mutabakat belgesi, iki ülkenin enerji piyasalarının gelişimi konusundaki ortak hedefleri doğrultusunda imzalanmıştır. EPİAŞ ve EMDRA arasında yapılan bu mutabakat, Özbekistan'daki enerji piyasalarının daha sağlam bir temele oturmasını amaçlamaktadır.

EPİAŞ Genel Müdürü’nden Açıklamalar

EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin Enerji Borsası olarak, Özbekistan'da enerji piyasalarının geliştirilmesi için gereken deneyimleri paylaşmaya tamamen hazırız" şeklinde ifadelerde bulundu.

Rekabet ve Yatırımlar İçin Önemi

Arvas, organize toptan elektrik piyasalarına geçişin ülkelerde rekabeti ve yatırımları desteklemek için kritik bir unsur olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Orta Asya bölgesinde başarılı bir elektrik piyasası geliştirmek için kararlıyız. EMDRA ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, Özbekistan'da etkin bir elektrik piyasası kurulmasına büyük katkı sağlayacaktır."

EMDRA Direktörü’nden Vurgu

EMDRA Direktörü Khodjayev Sherzod Khikmatullaevich, iki ülke arasındaki işbirliğinin yasal altyapının oluşturulmasında Türkiye'nin deneyimlerini öğrenme fırsatı sunduğunu ifade etti. Ayrıca, enerji piyasalarında yenilikçi çözümler üzerine yapılacak işbirliği ve bilgi alışverişinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.