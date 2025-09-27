Erdoğan'dan Dünya Turizm Günü mesajı: 6 aylık rekor, 64 milyar dolar hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü kutladı; turizmde 6 aylık gelir rekoru ve 2025'te 64 milyar dolar hedefini paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turizm sektörünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörünün Dünya Turizm Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok sektörü destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan, bacasız sanayimiz turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık. İnşallah 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize ulaşacağız."

