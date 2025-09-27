Erdoğan'dan Dünya Turizm Günü mesajı: 6 aylık rekor, 64 milyar dolar hedefi

Erdoğan'dan Dünya Turizm Günü mesajı: 6 aylık rekor ve 64 milyar dolar hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turizm sektörünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörünün Dünya Turizm Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok sektörü destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan, bacasız sanayimiz turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık. İnşallah 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize ulaşacağız."