Erzurum Büyükşehir'den 12. Şube: Aşkale'de Halk Pazarı Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında Aşkale'de 12. şubesi olan Halk Pazarı'nı açtı; törene il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:25
Erzurum Büyükşehir'den 12. Şube: Aşkale'de Halk Pazarı Açıldı

Erzurum Büyükşehir'den 12. Şube: Aşkale'de Halk Pazarı Açıldı

Açılışta protokol ve vatandaşlar bir aradaydı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü marketler zincirine bir yenisini daha ekledi. Aşkale ilçesinde hizmete giren Halk Pazarı, belediyenin 12. şubesi olarak faaliyet vermeye başladı.

Açılış törenine; Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Uzundere Belediye Başkanı Halis Toprak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Celal Çelik, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkanların mesajları

Açılışta konuşan Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, ilçeye kazandırılan marketin vatandaşlara ekonomik anlamda önemli katkı sağlayacağını vurguladı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise belediye marketlerinin temel amacının vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sunmak olduğunu belirtti ve sosyal belediyecilik projelerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi ve market vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tören sonunda Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Başkan Mehmet Sekmen'e bir tablo hediye etti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ MARKETLER...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ MARKETLER ZİNCİRİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ MARKETLER...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Öncesi Ankara'da Fahiş Fiyat Denetimi
2
Traktör sayısı 80 ilde arttı, sadece Şanlıurfa düştü
3
ETSO Heyeti Seul'de Medikal ve Kozmetik Fuarına Katılıyor (26-31 Ocak 2026)
4
GSO 2026 İlk Meclis Toplantısı: Gaziantep Sanayisi Hedefleri
5
Denizli OSB'de Dünya Bankası ve Bakanlık Ziyareti: Atıksu Tesisi ve Arazi GES Projesi
6
Sakarya Pazarında Kış Sebzeleri Gözde: Brokoli, Karnabahar, Ispanak
7
Dünya Gümrük Günü Yalova'da Törenle Kutlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları