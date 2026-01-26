Erzurum Büyükşehir'den 12. Şube: Aşkale'de Halk Pazarı Açıldı

Açılışta protokol ve vatandaşlar bir aradaydı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü marketler zincirine bir yenisini daha ekledi. Aşkale ilçesinde hizmete giren Halk Pazarı, belediyenin 12. şubesi olarak faaliyet vermeye başladı.

Açılış törenine; Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Uzundere Belediye Başkanı Halis Toprak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Celal Çelik, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkanların mesajları

Açılışta konuşan Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, ilçeye kazandırılan marketin vatandaşlara ekonomik anlamda önemli katkı sağlayacağını vurguladı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise belediye marketlerinin temel amacının vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sunmak olduğunu belirtti ve sosyal belediyecilik projelerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi ve market vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tören sonunda Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Başkan Mehmet Sekmen'e bir tablo hediye etti.

