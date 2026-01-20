Erzurum'da 2025'te Üreticiye 1 milyar 656 milyon TL Tarımsal Destek

Erzurum'da 2025'te üreticiye güçlü tarımsal destek

2025 yılında Erzurum genelinde tarım ve hayvancılığın gelişmesi amacıyla üreticilere toplam 1 milyar 656 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.

Dağılım ve ödemeler

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada tarımsal destekleme ödemesi kapsamında; 671 milyon TL hayvancılık, 898 milyon TL bitkisel üretim ve 84,5 milyon TL kırsal kalkınma destekleri üreticilere aktarıldı.

Denetimler ve üretici destekleri

Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde 18 bin 632 denetim gerçekleştirilirken, yol kontrolleriyle birlikte toplam 35 bini aşkın denetim yapıldı. Nohut, fasulye, sebze üretimi ve sera projeleriyle yüzlerce üretici desteklendi; 24 ton sertifikalı nohut tohumu, 164 bin 700 adet sebze fidesi, 17,8 ton sera naylonu üreticilere ulaştırıldı.

Kayıt ve üretim

40 bin 347 üretici, 3,5 milyon dekar alan ile Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıt altına alındı. İlimizde 936 bin ton çiğ süt üretimi yapılırken, 2,8 milyon aşılama gerçekleştirildi.

Eğitim, su ürünleri ve sigortalar

Su ürünleri alanında denetimler artırıldı; baraj ve göletlere 967 bin sazan yavrusu bırakıldı. 20 ilçede düzenlenen 375 eğitim faaliyeti ile 5 bin 500'ün üzerinde üretici'ye ulaşıldı. Tarım Sigortaları kapsamında 18 bin 22 poliçe düzenlenerek 42 milyon TL hasar ödemesi yapıldı.

Altyapı ve hedefler

Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Tarım Konseyi çalışmaları, süt soğutma tankları ve sağım makineleriyle üretim altyapısı güçlendirildi.

'Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; sürdürülebilir tarım, güçlü üretici ve kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir' denildi.

