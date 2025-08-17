Erzurum, Karabük ve Şanlıurfa'da acele kamulaştırma kararı
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlara göre Erzurum, Karabük ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerindeki projeler için acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek.
Karabük: Gar Sahası Projesi
Karabük Gar Sahası Projesi kapsamında Karabük'teki bazı taşınmazların TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kirazlıköprü Sulama Projesi
Kirazlıköprü Sulama Projesi çerçevesinde bazı taşınmazlar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Erzurum Aziziye: Kentsel dönüşüm ve gelişim
Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bazı taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Şanlıurfa Haliliye: Park, meydan ve ulaşım düzenlemesi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bamyasuyu ile Şairnabi mahallelerindeki bazı taşınmazlar; park ve meydan düzenlemesi ile ulaşımın bölgedeki diğer cadde ve bulvarlara alternatif yol yapılarak güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.