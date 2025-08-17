Erzurum, Karabük ve Şanlıurfa'da acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlara göre Erzurum, Karabük ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerindeki projeler için acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Karabük: Gar Sahası Projesi

Karabük Gar Sahası Projesi kapsamında Karabük'teki bazı taşınmazların TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kirazlıköprü Sulama Projesi

Kirazlıköprü Sulama Projesi çerçevesinde bazı taşınmazlar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Erzurum Aziziye: Kentsel dönüşüm ve gelişim

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bazı taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Şanlıurfa Haliliye: Park, meydan ve ulaşım düzenlemesi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bamyasuyu ile Şairnabi mahallelerindeki bazı taşınmazlar; park ve meydan düzenlemesi ile ulaşımın bölgedeki diğer cadde ve bulvarlara alternatif yol yapılarak güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.