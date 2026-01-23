Erzurum Merkez II. OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı

Erzurum Merkez II. OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi; bölgenin yatırımları, arsa tahsisleri ve mevzuat çalışmaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:10
Erzurum Merkez İkinci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bölgenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve geleceğe dönük planlar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, müteşebbis heyet üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Gündem ve kararlar

Toplantıda Erzurum Merkez II. OSB Müdürü Fırat Karakaya tarafından bölgenin durumu, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımları kapsayan kapsamlı bir sunum yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde OSB’nin planlı ve sürdürülebilir gelişimi öncelikli konu olarak ele alındı.

Ayrıca toplantıda bütçe gerçekleşmeleri, devam eden ve planlanan yatırımlar, arsa tahsis süreçleri, aidat ve harç bedelleri ile mevzuat ve yönetmelik çalışmaları görüşülerek karara bağlandı.

