Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması 2025'te Tamamlanacak

Erzurum'da Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatı 2025'te Tamamlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması, 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

15 Bin 640 Dekar Arazi Sulanacak

Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması, yaklaşık 15 bin 640 dekar tarım arazisini sulama imkanı sunarak, bölgedeki tarımsal verimliliği arttırmayı hedefliyor.

DSİ Genel Müdürü Açıklamalarda Bulundu

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeye dair yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. Balta, "İnşaatın şu ana kadar yüzde 26'sını tamamladık. Hedefimiz, 2025 yılına kadar projeyi tamamlayarak çiftçilerimizin hizmetine sunmak," dedi.

Bu projeyle birlikte yöre çiftçisinin modern sulama sistemleriyle tanışacağını belirten Balta, şu ifadeleri kullandı: "Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması sayesinde sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Çiftçilerimiz daha farklı ürünler ekerek kazançlarını arttırabilecekler. 2024 yılı rakamlarına göre Erzurumlu üreticiler, yılda yaklaşık 156 milyon 400 bin lira daha fazla kazanma fırsatı bulacaklar."

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve yaklaşık 15 bin 640 dekar araziyi sulayacak Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatının 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve yaklaşık 15 bin 640 dekar araziyi sulayacak Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması inşaatının 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.