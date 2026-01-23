Erzurum Tarımına 1 milyar 656 milyon 39 bin 10 TL destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, 2025 yılında Erzurum tarımını geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmaları ve yapılan ödemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Destekleme dağılımı

2025 yılında çiftçilere yapılan desteklemeler şu şekilde gerçekleşti: hayvancılık desteklemeleri: 671 milyon 450 bin 852 TL, bitkisel üretim desteklemeleri: 898 milyon 482 bin 452 TL, Kırsal Kalkınma Destekleri: 84 milyon 515 bin 706 TL ve diğer destekler: 1 milyon 944 bin TL. Toplam destekleme tutarı 1 milyar 656 milyon 39 bin 10 TL oldu.

Hayvancılık ve hayvan sağlığı çalışmaları

İl Müdürü Kenger, 2025’te ilimizde 936 bin 995 ton çiğ süt üretildiğini bildirdi. Ayrıca büyükbaş, küçükbaş, kedi ve köpeğe 2 milyon 886 bin 140 adet aşı uygulanırken; 249 bin 943 adet büyükbaş ve 364 bin 103 adet küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alındı. Sahipli hayvan kimliklendirme kapsamında 4 bin 277 adet kedi-köpek de kimliklendirildi.

Sevk, yol kontrolleri ve su ürünleri

Kenger, Erzurum’dan 118 bin 379 adet büyükbaş, 255 bin 552 adet küçükbaş, 34 bin 210 adet arılı kovan ve 376 bin 132,55 kg hayvansal ürün il dışına sevk edildiğini belirtti. Yol kontrolleri kapsamında 17 bin 204 adet denetim yapıldı. Su ürünleri yetiştiricilik tesislerine yönelik teknik denetim sayısı 587 olarak gerçekleşti.

2025 yılı balıklandırma faaliyetleri kapsamında 967 bin sazan yavrusu Aşkale, Uzundere ve Hınıs ilçelerindeki baraj gölü ve göletlere bırakıldı. İlimizde 2025 yılında üretilen su ürünleri miktarı 3.744 ton oldu. Su ürünleri avcılık ve rutin tesis denetimlerinde kullanılmak üzere İl Müdürlüğüne 1 adet tekne kazandırıldı.

Tarım Bilgi Sistemi kayıtlarına 40 bin 347 üretici ve 3 milyon 587 bin 774 da alan işlendi.

Bitkisel üretim, denetimler ve ihracat

Erzurum’dan 2 bin 684 ton bitkisel ürün ve torf ihracatı gerçekleştirildi. 121 adet Bitki Sağlık Sertifikası düzenlendi. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yapılan 6 bin 182 işletmeye yönelik 18 bin 632 denetim gerçekleştirildi; taklit-tağşiş nedeniyle 11 işletme hakkında işlem yapıldı.

Bitki koruma ürünleri bayi, zirai mücadele alet ve makinaları bayi, gübre bayi, üretici firma ve tohumluk bayilerine yönelik 372 denetim yapıldı. Ayrıca il genelinde 79 adet yerüstü ve 16 yeraltı olmak üzere toplam 94 noktadan üçer aylık periyotlarla numune alınmakta; 2025 yılında 368 su numunesi alınarak bin 358 adet analiz gerçekleştirildi.

Organize Tarım Bölgesi ve projeler

İlimizdeki Organize Tarım Bölgesi ile ilgili olarak Aziziye ilçesi Ağören ve Ilıca Mahallelerinde bulunan alanda karar kılındı, kurum görüşleri toplandı ve müteşebbis heyeti oluşturuldu. Proje dosyası Bakanlığa sunuldu, onaylandı ve Ocak 2026’da kesin yer seçimi toplantısı düzenlendi.

