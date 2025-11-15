Eskişehir'de hamsi 100 TL'ye düştü, palamut 350 TL ile cep yakıyor

Tezgahlarda hamsi revaçta; istavrit ve uskumru 150 TL

Denizlerdeki hamsi bolluğu, Eskişehir tezgahlarına da yansıdı. Hamsi 100 TL'ye kadar gerilerken, tüketicilerin ilgisini çeken balık bu sezonun yıldızı oldu.

Tezgahlarda ayrıca istavrit ve uskumru 150 TL'den satılıyor. Geçen yıl çok ucuz fiyatlarla görülen palamut ise avın az olması nedeniyle 350 TL'den alıcı buluyor.

Balıkçı Cengizhan Şen, tezgahların son durumu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: Hamsinin bolarmasıyla fiyatlar düştü. Hamsi, sardalya ve istavritin bol bol tüketilmesi gereken bir dönem. Fiyatlar da uygun. Sardalya 150 TL, hamsi 100 TL, istavrit ve uskumru 150 TL. Şu anda hamsi revaçta, palamut yok, çıkmıyor. Ondan dolayı palamutun fiyatı daha yüksek.

