Eskişehir'de Ramazan Öncesi Sıkı Denetim: Ticaret İl Müdürlüğü Fahiş Fiyatlara Karşı

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan öncesi fahiş fiyat ve etiket usulsüzlüklerine karşı denetimleri artırdı; 81 ilde kontroller sürecek.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:27
Eskişehir'de Ramazan öncesi sıkı denetim

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışları ve etiket usulsüzlüklerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Batıkent Mahallesi'ndeki kafe ve süpermarketlerde inceleme yapan ekipler, tüketicinin korunmasına yönelik tedbirlerin kararlılıkla uygulandığını bildirdi.

Denetimlerde öne çıkan kurallar

Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, her işyerinde okunaklı bir fiyat listesinin bulunmasının zorunlu olduğunu, marketlerde raf ve kasa arasındaki fiyat farklarında düşük ücretin geçerli olduğunu vurguladı. Kürkçü, haksız fiyat artışına müsamaha gösterilmeyeceğini ve denetimlerin süreceğini belirtti.

"81 ilde denetimler artırılarak devam edecek"

Bakanlık talimatları doğrultusunda temel ihtiyaç maddeleri üzerinde durduklarını belirten Müdür Cemil Kürkçü, denetimlerin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda ulusal ve yerel marketlerde temel gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, künye ve fiyat etiketi denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle seksen bir ilimizde bu denetimler arttırılarak devam etmek istiyoruz."

"Geriye dönük 3 aylık faturalar inceleniyor"

Tüketiciyi korumaya yönelik her detayın kontrol edildiğini belirten Kürkçü, denetim sürecini şöyle anlattı: "Yaptığımız denetimlerde öncelikle fiyat etiketinde bulunması gereken fiyat değişim tarihi, yerli mühür logosu, birim fiyatı ve kasa fiyatıyla etiket fiyatının uyuşup uyuşmadığını kontrol etmekteyiz. Bunlarda uyuşmazlık varsa yasal yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca yasal bir dayanağı olmadan haksız fiyat artışı, fiyat dengelemesi olduğu zaman geriye dönük üç aylık alış satış faturası bakanlığımıza gönderilmekte ve burada haksız fiyat artışını değerlendirerek gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır."

Lütfen Alo 175 Tüketici Hattını arayın

İl Müdürü Kürkçü, vatandaşların denetim sürecine katkı sağlamasını isteyerek şunları hatırlattı: "Siz değerli tüketicilerin herhangi bir usulsüzlük, fiyat artışı, fiyat etiketinde usulsüzlük gördüğü zaman Alo 175 tüketici hattına, Ticaret İl Müdürlüklerine veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına başvurmasını rica ediyoruz."

