Muğla Büyükşehir Mali Disipliniyle Öne Çıktı: yüzde 119,55 ve Fitch AAA

Muğla Büyükşehir mali disipliniyle Türkiye genelinde öne çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı belediyelere ilişkin resmi bütçe gerçekleşme verileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin özkaynak yönetimi ve mali disiplin anlayışında öne çıktığını gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri

Resmi verilere göre Muğla Büyükşehir Belediyesi, yüzde 119,55’lik bütçe gerçekleşme oranıyla özkaynaklarını etkin kullanan ve bütçe dengesini sürdürülebilir şekilde yöneten belediyeler arasında yer aldı.

Aynı tabloda diğer iller de mali performans açısından öne çıktı: Kilis yüzde 127 ile en yüksek oranı elde ederken, Denizli yüzde 122,88 ve Kars yüzde 121,66 ile takip etti. Samsun yüzde 118,99 ile güçlü mali disiplin gösteren iller arasında yer aldı; Niğde, Kütahya ve Osmaniye ise yüzde 117’nin üzerindeki oranlarıyla dikkat çekti.

Genel değerlendirmede Muğla ve belirtilen illerin, belediyecilikte kontrollü bütçe yönetimi, özkaynak temelli finansman ve mali disiplin ilkelerini başarıyla uyguladığı vurgulanıyor.

Uluslararası değerlendirme Muğla’nın mali yapısını doğruladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mali göstergeleri uluslararası değerlendirmelerle de desteklendi. Fitch Ratings, 11 Temmuz 2025 tarihli raporunda Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni 12’nci kez en yüksek ulusal kredi notu olan "AAA" ile değerlendirdi.

Fitch, belediyenin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu ve finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca Fitch’in SCP (Standalone Credit Profile) değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi "bbb(+)" seviyesinde değerlendirilerek Türkiye’de ilk sıraya yerleşti.

Başkan Aras: Bütçe dengesini koruyan yönetim anlayışı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede mali disiplinin yerel yönetimlerin temel sorumluluk alanlarından biri olduğunu vurguladı.

"Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bütçe yönetiminde planlı harcama ve dengeli gelir-gider yapısını esas alıyoruz. Kaynaklarımızı özkaynak temelli bir anlayışla yönetiyor; harcamalarımızı öncelikler doğrultusunda ve mali dengeleri gözeterek gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşım, Büyükşehrin mali yapısının sürdürülebilir biçimde korunmasına ve hizmetlerin kesintisiz yürütülmesine imkân sağlıyor"

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR HAZİNE BAKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE MALİ DİSİPLİNİ KORUYAN BELEDİYELER ARASINDA