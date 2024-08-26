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Esnaf Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasını İstiyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği esnafa destek talep etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:00
Esnaf Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasını İstiyor

Deprem Bölgesindeki Esnaf için Mücbir Sebep Halinin Uzatılması İsteniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilediği bölgelerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğini açıkladı.

Öncelik Ticari Hayatın Canlandırılması

Palandöken, deprem sonrası ticari hayatın hızla canlanması ve yaşamın normale dönmesi için bu uzatmanın önem taşıdığına dikkat çekti. Özellikle iş yeri ve evi yıkılan esnafın SGK ve Bağ-Kur primleri ile vergi yükümlülüklerinin hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.

Esnafın Ödeme Güçlüğü Yaşaması

Palandöken şu sözleri dile getirdi: "Meydana gelen afet sonrasında ağır şekilde etkilenen illerimizde mücbir sebep ilan edilmişti. Ancak eylül ayına kadar ertelenen vergilerin yanı sıra, esnafımız şu an sırf beyannamelerini veriyor. Cebinde ve kasasında para olmadığı için ödemelerini yapamıyor. Bu bağlamda depremden olumsuz etkilenen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Öncelikle mücbir sebep halinin uzatılmasını talep ediyoruz."

Destek Talebi

Palandöken, "Deprem bölgesinde iş yeri ve evi yıkılan esnafa SGK ve Bağ-Kur primleri, damga vergisi, KDV, MTV gibi yükümlülüklerde kolaylık sağlanmalıdır. Hayatın normale dönebilmesi için bu tedbirler elzemdir," sözleriyle talebini yineledi.

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