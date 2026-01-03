DOLAR
Esnafa yılın ilk müjdesi: Kooperatif kefaletli kredi faizi %25'ten %20'ye düştü

Kooperatif kefaletiyle kullandırılan devlet hazinesi faiz destekli kredilerde yıllık faiz %25'ten %20'ye indirildi; düzenleme 5 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:43
Esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Kooperatifler kefaletiyle kullandırılan devlet hazinesi faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinde faiz oranı yıllık %25'ten %20'ye düşürüldü.

Yeni düzenleme 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren kooperatif kefaletiyle kullandırılacak krediler için geçerli olacak. Faiz indirimiyle birlikte aylık faiz oranı da %1,66 seviyesine çekildi.

Esnafa nefes aldıracak adım

Yeşil Nilüfer Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Bayram Aydın, düzenlemenin özellikle artan maliyetler karşısında zorlanan esnaf ve sanatkârlar için önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtti. Aydın, faiz indiriminin işletmelerin nakit akışını rahatlatacağını ve yatırım iştahını artıracağını ifade etti.

Teşekkür mesajı

Başkan Aydın, esnaf camiasına yılın ilk müjdesi niteliğindeki bu düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, TESKOMB 7. Bölge Birliği ve Başkan Vekili Bahri Şarlı ile Türkiye Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Faiz indirimiyle birlikte esnaf ve sanatkârların daha uygun şartlarda kredi kullanabilmesinin, yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

