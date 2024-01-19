Esnaflara son uyarı: 29 Şubat'tan sonra ceza kesilecek

Periyodik muayene süreleri sona eren terazi aletlerine yönelik son muayene tarihi 29 Şubat 2024 şeklinde belirlendi. Bu tarihten önce ölçüm yapmayan esnaflara ‘damga süresi dolan ölçü aleti kullanma’ nedeniyle her ölçü aletine karşılık idari para cezası uygulanacaktır.

Esnaflara son uyarı: 29 Şubat'tan sonra ceza kesilecek
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği hakkında konuştu. Palandöken, konuşmasında "Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında özellikle marketlerde ağırlıklı olarak kullanılan terazilerin iki yılda bir mutlaka muayene edilmesi gerekiyor. Zanaatkarlarımızın ölçü ve ölçü aletlerinin rutin muayeneleri için zamanları kalmadı ve 29 Şubat tarihine kadar şehrin metroloji ve ayar ofisleriyle muayene talebinde bulunmaları gerekiyor. Aksi takdirde ‘damga süresi dolan ölçü aleti kullanma’ suçundan her bir ölçü aletine yönelik 3 bin 218 TL'den 64 bin 352 TL'ye kadar idari para cezası verilecek." ifadelerini kullandı.

Esnaflara son uyarı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, rutin muayene süresi dolan kantarların son muayene tarihini hatırlatarak uyarıda bulunuyor. Palandöken, Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği uyarınca piyasada en sık kullanılan terazilerin mutlaka 2 yılda bir muayene edilmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, rutin denetim süresi dolan ustaların 29 Şubat Perşembe günü mesai bitimine kadar kentteki ölçü ve ayar bürolarına başvurarak denetimi yaptırmaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca kapasitesi 2.000 kg ve altı olan otomatik olmayan teraziler de yetkili muayene kuruluşları tarafından denetlenecektir.

2024 yılında terazisini belirtilen tarihe kadar kontrol etmeyenlere 3 bin 218 TL'den 64 bin 352 TL'ye kadar idari para cezası verilecek, kontrol edilmeyen terazilere ise el konulabilecek. Periyodik muayeneyi zamanında talep etmeyenlere, hatta daha sonra bu ölçü aletinin kullanıldığının tespiti halinde, damgasız ölçü aleti kullanılması halinde de aynı idari para cezası uygulanacaktır. 

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