ESO, 2026'nın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

ESO'nun Ocak ayı meclisinde ekonomik gündem, muhasebe belgeleri ve bütçe izleme raporu görüşüldü; toplantıya Süha Özbay başkanlık etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:24
Toplantı ve gündem özetleri

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı kapsamında ekonomik başlıklar ve mali raporlar değerlendirildi. Toplantı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Oturum, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay başkanlığında açıldı. Program, geçen toplantıya ait kararların okunması ve onaylanmasıyla başladı.

Meclis üyesi sanayiciler, 2026 yılına dair beklentilerini sıraladı; sektörel beklenti ve öneriler paylaşıldı.

Toplantıda muhasebeyle ilgili belgeler onaya sunuldu, ayrıca bütçe izleme raporu ve gelir-gider hesapları üyelerle paylaşıldı.

Ekonomik konuların görüşülmesinin ardından oturum, öneri ve dileklerin sunulması ile sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

