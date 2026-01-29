ESO, 2026'nın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
Toplantı ve gündem özetleri
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı kapsamında ekonomik başlıklar ve mali raporlar değerlendirildi. Toplantı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleştirildi.
Oturum, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay başkanlığında açıldı. Program, geçen toplantıya ait kararların okunması ve onaylanmasıyla başladı.
Meclis üyesi sanayiciler, 2026 yılına dair beklentilerini sıraladı; sektörel beklenti ve öneriler paylaşıldı.
Toplantıda muhasebeyle ilgili belgeler onaya sunuldu, ayrıca bütçe izleme raporu ve gelir-gider hesapları üyelerle paylaşıldı.
Ekonomik konuların görüşülmesinin ardından oturum, öneri ve dileklerin sunulması ile sona erdi.
