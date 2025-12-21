Sarıgöl Barajlarında Kritik Su Düşüşü: Üreticiler Kuraklıktan Endişeli

Sarıgöl Barajlarında Kritik Su Düşüşü

Buldan ve Afşar barajları mevsim normallerinin altında

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tarımsal sulamanın can damarı olan Buldan ve Afşar barajlarındaki su seviyeleri hızla düşerek mevsim normallerinin altına geriledi. Yeni sulama sezonu öncesinde bölgedeki üreticiler durumdan endişe duyuyor.

Geçtiğimiz yıllarda su tasarrufu sağlamak amacıyla kapalı sistem sulamaya geçilmesine rağmen beklenen yağışların gerçekleşmemesi, barajlardaki doluluk oranlarını kritik seviyelere çekti. Bu durumun tarımsal üretim için ciddi risk oluşturduğunu belirten uzmanlar ve üreticiler, önümüzdeki dönemi yakından takip ediyor.

Mücahit Saraç, barajlardaki mevcut tablonun üreticiler için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, tek umutlarının kış ve bahar aylarında yağacak bol yağışlar olduğunu ifade etti. Saraç, yağışların yetersiz kalması durumunda yaz aylarında bağ sulama konusunda büyük sıkıntı yaşanacağına dikkat çekti ve önümüzdeki ayların kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Afşar Barajı’nda da benzer bir görünümün hakim olduğu Sarıgöl’de, üreticiler hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da bereketli bir yağış sezonu için umut ve endişe içinde bekliyor.

