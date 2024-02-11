Ev almak isteyenlere TOKİ piyangosu çıktı! 2+1 3+1 dairelerde kiradan ucuz taksit fırsatı

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin konut fırsatlarından yararlanma fırsatını bekliyor. TOKİ, 2024 yılında yeni projelerini açıklayarak, dokuz ilde 3 binin üzerinde konut ihalesi yapılacağını duyurdu. TOKİ konut uygulaması hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz…

Ev almak isteyenlere TOKİ piyangosu çıktı! 2+1 3+1 dairelerde kiradan ucuz taksit fırsatı
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TOKİ'nin sunduğu konut projelerine ev sahibi olmak isteyenler büyük ilgi gösteriyor. TOKİ, dokuz farklı ilde 3.000'den fazla daire ve 97 iş ilanı yayınlayarak uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenleri beklediğini duyurdu.

TOKİ'den uygun fiyatlı konut başvurusu

Ev almak isteyenlere TOKİ piyangosu çıktı

Türkiye genelinde ev sahiplerinin hayali TOKİ Konutları uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Şubat ayında Ankara, Çankırı, Denizli, Giresun, İstanbul ve birçok ilde 3.395 daire ve 97 işyerinin ihalesi yapılacak. İhale Şubat 2024'te yapılacak ve dokuz eyalette 12 farklı ihale üzerinden gerçekleştirilecek. 3395 daire ve 97 işyeri sunan TOKİ, şehir ve apartman detaylarını duyurdu. Şubat ayı başvuru tarihleri ​​aşağıdaki gibidir;

2 Şubat: Ankara Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde Rezerv Yapı Alanı ihaleye açılacak.

6 Şubat: Çankırı Kurşunlu İlçesi Yenimahalle 3. Etap'a ihale yapılacak.

6 Şubat: Denizli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesi'ndew 1. Etap ihalsi yapılacak.

6 Şubat: Denizli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesi'nde 2. Etap ihalesi yapılacak.

8 Şubat: Giresun Yağlıdere İlçesi Merkez Mahallesi için ihale yapılacak.

14 Şubat: İstanbul Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ihale tarihi belirlendi.

15 Şubat: İstanbul Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi'nde TOKİ ihale düzenleyecek.

19 Şubat: Kayseri Tomarza İlçesi 4. Mıntıka Mahallesi'nde 3. Etap'a ihale tarihi belirlendi.

22 Şubat: Rize Merkez İlçesi Kendirli Beldesi Düz Mahallesi'nde ihale yapılacak.

23 Şubat: Samsun İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde ihale tarihi belirlendi.

23 Şubat: Sivas Merkez İlçesi Yapı Mahallesi'nde ihale düzenlenecek.

29 Şubat: Sivas Yıldızeli İlçesi Salihiye Mahallesi'nde 3. Etap için ihale tarihi belirlendi.

Nasıl başvurulur?

TOKİ'nin hayata geçirdiği konut projelerine başvurular internet sitesi üzerinden kabul ediliyor. Düşük gelirli gruplar, şehit aileleri, savaş ve hizmet malulleri, dul ve yetimler, engelliler, emekliler ve diğer başvuru sahiplerine yönelik farklı başvuru koşulları geçerlidir.

Ev sahibi olmak isteyenlerin TOKİ'nin belirlediği niteliklere göre başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.

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