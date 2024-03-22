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Ev sahibi olmak isteyene TOKİ'den kaçmaz fırsat! 4 ilde başvurular açılıyor

4 farklı şehirde yeni TOKİ projeleri başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 18:35
Ev sahibi olmak isteyene TOKİ'den kaçmaz fırsat! 4 ilde başvurular açılıyor

Uygun fiyatlara ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ yeni projelerini duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ UYGUN FİYATLI EV SATIŞLARI

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar avantajlı ev sahibi olabilmek için TOKİ tarafından başlatılan projeleri yakından takip ediyor. TOKİ tarafından yapılan son duyuruya göre 4 farklı ilde 1030 yeni konut inşası başlıyor. Yeni proje kapsamında konutlar Erzurum, Kırklareli, Bolu, Ankara illerinde inşa edilecek. İhalelerin bu hafta içinde yapılması planlanıyor. Erzurum projesi kapsamında 205, Kırklareli projesi kapsamında 256, Bolu projesi kapsamında 450, Ankara projesi kapsamında 119 konur inşası yapılacak. TOKİ tarafından yapılacak projeler ve ihale saatleri şu şekilde planlandı;

toki yeni uygun fiyatlı konut projeleri

1. Erzurum İli, Oltu İlçesi, Gökçedere Mahallesi 205 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkânlı Ticaret Merkezi

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Gökçedere Mahallesi 205 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi yarın saat 11.30'da yapılacak.

2. Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Beylik Mahallesi 256 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan

Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Beylik Mahallesi 256 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi yarın saat 14.00'te yapılacak.

3. Bolu İli Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, 2 Etap 450 Adet Konut, 103 Adet Dükkân

Bolu İli Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, 2 Etap 450 Adet Konut, 103 Adet Dükkân İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 19 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

4. Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi Jandarma Genel Komutanlığı Şehit Orgenaral Eşref Bitlis Kışlası 119 Adet Konut

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi Jandarma Genel Komutanlığı Şehit Orgenaral Eşref Bitlis Kışlası 119 Adet Konut (Lojman) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesi 22 Mart 2024 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

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