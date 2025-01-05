Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri için Yeni Tasarım ve Etiketleme Gereklilikleri

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri için Yeni Düzenlemeler

Piyasaya sunulan ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı tasarımları ile etiketleme gereklilikleri belirginleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan, "Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" ve "Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ", Resmi Gazete’de resmi olarak duyuruldu.

Söz konusu tebliğlerle, çamaşır kurutma makinelerinin çevre dostu tasarım gereklilikleri yanı sıra, etiketleme ve ilave ürün bilgisi sağlama şartları da özenle belirlendi.

Yeni Etiket Gereklilikleri

Bu kapsamda, cihazlarda bulunan "eko" program için anma kapasitesi, tüm pamuklu programları arasında belirtilen en yüksek anma kapasitesinden daha düşük olamayacak. Ayrıca, "normal", "günlük", "düzenli" ve "standart" gibi ifadeler, program adlarında tek başına ya da diğer bilgilerle kullanılamayacak.

Enerji tüketimi, yoğunlaşma verimliliği, program süresi ve nihai nem içeriği eş zamanlı olarak ölçülecek. İmalatçılar ve ithalatçılar, bu tebliğde yer alan parametrelerle ilgili beyan edilen değerlerden daha olumlu sonuçlar elde etmek için ürünlerin özelliklerini değiştiren özel test talimatları belirleyemeyecek.

Ürün Etiketinde Yer Alacak Bilgiler

Yeni düzenlemelere göre ürünler, karekod, ticari marka ve model tanımlayıcısı gibi bilgilerin bulunduğu etiketlerle tedarik edilecek. Satıcılar, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlayacaklardır.

Ev tipi çamaşır kurutma makineleri için hazırlanan görsel reklamların, ürünün enerji verimliliği sınıfını ve etiket üzerindeki enerji verimliliği sınıflarını içermesi zorunlu kılındı.

Ev ve Büro Tipi Elektronik Cihazlara Yönelik Yeni Düzenleme

Bunun yanı sıra, "Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ, ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların kapalı konumda güç tüketiminin 0,5 vatı geçmemesi gereken şartlarını belirliyor.

İmalatçılar ya da yetkili temsilciler, test sırasında ürünlerin performanslarını otomatik olarak değiştirip özellikle tepki verecek şekilde tasarlanmış cihazları piyasaya sunamayacaklar.