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Evcil hayvan mamalarında indirim bekleyen koştur koştur o markete gidecek! Yüzde 40 indirim kampanyası duyuruldu

Evcil hayvan mamalarında ve aksesuarlarında indirim kampanyası bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Migros marketler tarafından verildi. Migros marketlerde yüzde 40 oranında indirim kampanyasıyla toplamda 249 tane ürün satışa çıkartıldı. İşte Migros marketlerde 28 Şubat tarihine kadar devam edecek indirimin detayları…

Yayın Tarihi: 22.02.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 10:43
Evcil hayvan mamalarında indirim bekleyen koştur koştur o markete gidecek! Yüzde 40 indirim kampanyası duyuruldu

Evcil hayvanının maması bitenlere ya da evcil hayvanına yeni aksesuarlar satın almak isteyenlere müjde dolu haber Migros marketler tarafından duyuruldu. Hem Migros online platformlarında hem de Migros market şubelerinde geçerli olacak %40 indirim kampanyası başlatıldı. 21 şubattaki 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyaya imza atan Migros marketler, 28 Şubat 2024 tarihine kadar Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde %40 indirim kampanyası başlattığını paylaştı. İşte Migros marketlerde evcil hayvan mamalarında ve aksesuarlarda başlatılan indirim kampanyasının detayları…

BİRÇOK EVCİL HAYVAN MAMASI İNDİRİMLİ ŞEKİLDE SATIŞA ÇIKARTILDI

Migros marketler tarafından duyurulan kampanya ile birlikte 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren yaş mamalarda ve kuru mamalarda indirim kampanyası başlatıldı. Kampanya ile birlikte evcil hayvanına ya da sokak hayvanlarına uygun fiyatlı mama satın almak isteyen vatandaşlar Migros marketlere koşacak. İşte %40 indirimli şekilde satışa çıkartılan bazı Migros mamaları…

  • Dost Pati Köpek Maması Kuzu Etli 
  • Dreamies Tavuklu Kedi Ödül Maması 60 G 
  • Bestpet Premium Sığır Etli Pouch 85 G 
  • Whiskas Tavuklu Kuru Mama 300 G 
  • Whiskas Pure Delight Tavuklu Poşet Yaş Mama 85 g 
  • Bonnie Yetişkin Kuru Köpek Maması 2,5 Kg 
  • Friskies Yavru Tavuklu Pouch 85 G 
  • Jungle Papağan Yemi 500 G 
  • Bonnie Dentabone Düğümlü Kemik 3 10 - 12 G 
  • Pedigree Dentastix 7'li Ödül Maması 110 G 
  • Purina One Yetişkin Köpekler İçin Somonlu 2.5 Kg 
  • Bestpet Kuzu Etli Yetişkin Köpek Konservesi 400G 
  • Gourmet Gold Kıyılmış Hındılı 85 G 
  • Felix Avantajlı Paket Yavru Etli Tavuklu 4x85g 
  • Bonnie Kanarya Yemi 500 G 
  • Felix Somonlu Yaş Mama 85G 
  • Bestpet Sığır Etli Yetişkin Köpek Konserve 400G 
  • Sheba Delikatesse Gravy Soslu Sığır Etli Yaş Mama 85G 

Evcil hayvan mamalarında indirim bekleyen koştur koştur o markete gidecek! Yüzde 40 indirim kampanyası duyuruldu

EVCİL HAYVAN AKSESUARLARINIZ DA MİGROS'TA İNDİRİMLİ ŞEKİLDE SATIŞTA OLACAK

Evcil hayvan mamalarının yanı sıra Migros marketler evcil hayvan aksesuarı satın almak isteyen vatandaşlara da müjde dolu haberi duyurdu. Bu ürünlerde de %40 oranında indirim kampanyası başlatmış olan Migros marketler, Money bonus ya da Money kart sahibi olan vatandaşların 28 Şubat 2024 tarihine kadar bu kampanyadan yararlanabileceğini duyurdu. İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan bazı evcil hayvan aksesuarları…

  • Petcraft Kedi Tırmalama (Oyuncaklı) 
  • Flexi Köpek Alıştırma Pedi 10'lu 
  • Petcraft Köpek Diş Kaşıma İpi 
  • Hipet Leke Çıkarıcı Sprey 250 Ml 
  • Petcraft 2'li Mini Oyuncak 
  • Puppet Plastik Washing Pet Oyuncak 
  • Hipet Kuru Şampuan 150 Ml 
  • Puppet Butterfly Mavi Pet Yatak 
  • Petcraft Kedi Kaşınma Aparatı 
  • Hipet Tamanu Yağlı Pati Stıck 5G 

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