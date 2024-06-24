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Evde ne var ne yok hepsini toplayın! O tarihten sonra her birine para ödenecek

Edinilen bilgilere göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde depozito iade sistemine geçileceği ifade edildi. İlk etapta ülke genelinde belli noktalara 5 bin adet depozito iade makinesi kurulacak. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 24.06.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 12:30
Evde ne var ne yok hepsini toplayın! O tarihten sonra her birine para ödenecek

 DEPOZİTO İADE SİSTEMİ BAŞLIYOR. ŞİŞELER ÇÖPE ATILMAYACAK…

Edinilen bilgilere göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde depozito iade sistemine geçileceği ifade edildi. İlk etapta ülke genelinde belli noktalara 5 bin adet depozito iade makinesi kurulacak. İşte detaylar…

geri dönüşüm

Su, soda, kola şişeleri artık çöpe gitmeyecek. Depozito sistemi ile paraya dönüşecek. 25 kuruşa toplanacak olan bu şişelerden kazanılacak Ödemeler için Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden e-cüzdan açılması gerekecek. Biriken paraları vatandaşlar alışverişlerde kullanılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyaya göre tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülmesi projesi ekonomiye kazandırılacak. Bunun için hazırlanan Depozito Yönetim Sistemi 1 Ocak 2025 yılından itibaren başlayacak.

Özellikle su, kola ve soda şişeleri günlük hayatta her gün en az birini çöpe atıyoruz. Bu şişeleri toplayarak ülke ekonomisine kazandıracak bu proje ile Türkiye'deki yıllık 20 milyar adet şişe ekonomiye kazandırılmış olacak. Çevre kirliliğinin önüne geçmeyi de amaçlayan bu kampanya ile doğaya gelişi güzel atılan şişelerinde önüne geçilmiş olacak. Çünkü plastik şişeler doğada kolaylıkla yok olmuyor. Depozito Yönetim Sistemi ile çöpe atılan bu şişeler geri dönüşüme verilerek vatandaşların cebine para olarak geri dönüyor.

DOĞAYA VE CEBE KATKI

1 Ocak 2025 tarihi itibari ile itibaren depozito iade sistemi hayata geçirilmiş olacak. Ülke çapında 5 bin noktada kurulan depozito iade makineleri ile Su, soda, kola, bira şişeleri 25 kuruşa toplanacak. Bu sayede Depozito Yönetim Sistemi ile cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları için geri dönüşüm oranının yüzde 90’a çıkması hedeflenirken Yıllık yaklaşık 20 milyar adetlik içecek ambalajı geri dönüşmüş olacak. Bu da yaklaşık olarak 500 milyon euro ekonomik kazanç, 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılması anlamına geliyor.

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