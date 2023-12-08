Evi olanlar son tarihi kaçırdıysa geçmiş olsun! 2024'te çok üzülecekler

Ev sahibiyseniz ve bu ödemeyi yapmadıysanız yandınız! 2024 size iyi gelmeyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖDEME YAPMAYANLAR YANDI

Emlak vergisi ödeme tarihleri 30 Kasım tarihi itibariyle sonlandı. Ödeme yapmayanlar ya da ödeme süresini kaçıranlar vergi borçlarıyla ilgili faiz uygulamasına bağlı oluyorlar. Emlak vergisi ilk taksit ödeme tarihleri Mayıs ayında başladı ve 30 Kasım tarihinde sona erdi. Yeni ev sahipleri ise ödemelerini 2024 senesinde yapmaya başlayacak. Ev sahipleri emlak vergisi ödemelerini belediyeye başvurarak yapabiliyorlar. Aynı zamanda ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de yapılabiliyor.





Emlak vergisi ödemelerini sene sonuna yapmayan kişiler faiz cezaları alabiliyor. Emlak vergisi son ödeme tarihine kadar ödenmediği zaman takip sürecine alınıyor ve ödenmeyen tutarlar için vergi gecikme cezası uygulanıyor. Takip sürecine alınan ödemeler belirli sürelerde yapılmazsa faiz ekleniyor. Vergi borcu da ödenmezse cezai yaptırım boyutu genişliyor. Vergi Usul Kanunu 112. madde kapsamında gecikme faizi oranındaki değişiklikler Cumhurbaşkanı kararına bağlı olarak değiştirildi. Yani 14 Kasım tarihi itibariyle gecikme faiz oranı yüzde 3.5 olarak belirlendi. Emlak vergisi ödemelerini yapmayan kişiler yüzde 3.5 oranında gecikme faizi ödemek zorunda kalacaklar.