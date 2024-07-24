Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

EKONOMİK VE DAYANIKLI: PREFABRİK EVLER YÜKSELEN TERCİH

Son yıllarda artan inşaat maliyetleri, birçok kişiyi daha ekonomik ve pratik konut çözümleri arayışına yöneltmiştir. Bu durumda, pek çok bireyin tercihi prefabrik evler olmuştur. Uygun maliyetleri ve hızlı üretim süreçleriyle öne çıkan prefabrik evler, aynı zamanda kullanıcıların kişisel zevklerine göre özgünleştirilebilir, modüler yapılar sunmaktadır.

Prefabrik ev sahibi olmayı düşünenler için arsa seçimi önemli bir mali faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygun bir arsa bulmak, maliyetleri düşürebilirken, arazi sorunu yaşayanlar için çeşitli firmaların sunduğu arsa dahil çözümler rahat bir nefes aldırmaktadır. Bu hizmetler, ev sahibi olma hayallerini daha erişilebilir kılmaktadır.



Kaliteli malzeme kullanımı ve uygun üretim teknikleriyle birleştiğinde prefabrik evler, uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Kullanılan malzemenin kalitesi ve evin kurulduğu coğrafi koşullar, prefabrik yapıların dayanıklılığını doğrudan etkilemektedir. Kaliteli malzemeler ve profesyonel montaj ile inşa edilen prefabrik evler, uzun ömürlü bir konut çözümü sunmaktadır.



Devletin 2024 yılından itibaren başlatacağı 300.000 TL'ye kadar olan prefabrik ev yapımını destekleyecek kampanya da önemli bir gelişmedir. Bu kampanya, belirli şartları taşıyan ihtiyaç sahibi kişilere önemli bir mali destek sağlayacak ve birçok kişi için prefabrik ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi mümkün kılacaktır.



Prefabrik evlerin 2024 yılı fiyat listesi ise şu şekildedir:

50 m2'lik 2+1 Prefabrik Ev: 349.900 TL

55 m2'lik 2+1 Prefabrik Ev: 379.900 TL

70 m2'lik 2+1 Prefabrik Ev: 389.900 TL

75 m2'lik 2+1 Prefabrik Ev: 449.900 TL

100 m2'lik 3+1 Prefabrik Ev: 594.900 TL

120 m2'lik 3+1 Prefabrik Ev: 734.900 TL

150 m2'lik Tek Katlı 4+1 Prefabrik Ev: 859.900 TL

Prefabrik evler, ekonomik, dayanıklı ve kişiselleştirilebilir özellikleriyle gün geçtikçe daha fazla tercih edilmekte ve konut ihtiyacı olan herkes için çözüm sunmaktadır.



