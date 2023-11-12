Evine televizyon almak isteyen A101'e akın edecek! Akıllı televizyonlarda bomba indirim var

Televizyon alacaklara büyük indirim! A101 Marketlerde son model televizyon indirimli satılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Evine televizyon almak isteyen A101'e akın edecek! Akıllı televizyonlarda bomba indirim var
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A101 Market elektronik ürünlerde yaptığı indirimlerle gündeme gelmeye devam ediyor! Bu özelliklere sahip televizyon bu fiyata satılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKET TELEVİZYON İNDİRİMİ

A101 Marketler tarafından yapılan son haberlere göre 16 Kasım tarihinde geçerli olmak üzere Toshiba marka 70UL4C63DT Ultra HD 4K televizyon 22 bin 999 TL'den satışa çıkacak. LED ekrana sahip olan televizyon 70 inç olarak tasarlanmış ve ekran boyutu toplam 177 cm. 4K Ultra HD özelliğe sahip televizyonun ekran çözünürlüğü 3840x2160 ve HDR özelliğiyle kullanıcılara sunuluyor. 

a101 toshiba televizyon kampanyası

Ses çıkış gücü 24 W olan televizyondan Netflix, Prime Video, Twitch ve Youtube gibi platformlara da rahatlıkla girilebiliyor. 16 Kasım tarihinde markette satışa çıkacak olan Toshiba marka 50UL2163DT Ultra HD 4K televizyon ise 10 bin 799 TL'den satışa çıkacak. LED ekrana sahip olan televizyon 50 inç ve 126 cm boyutunda tasarlanmış. 4K çözünürlük standarta sahip olan televizyonun ses çıkış gücü 20 W ve Toshiba Smart Portal, Web Tarayıcı, Netflix, Prime Video, Youtube gibi platformlar kullanıcılar tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. 

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