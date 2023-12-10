Evini kendi yapan 6000 TL taksitle ev sahibi olacak! e-Devlet'ten başvurular alınacak

Kendi evini yapanlar aylık 6.000 TL kredi geri ödemesinden yararlanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir son dakika açıklaması yaptı ve açıklamasında proje kapsamında vatandaşların kendi evlerini inşa etmelerine 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi olmak üzere toplam 1,5 milyon lira sağlanacağını söyledi.

TRT Haber'e katılan ve burada Yerinde dönüşüm projesi hakkında önemli bilgiler veren Bakan Mehmet Özhaseki, önümüzdeki süreçte depreme hazır binaların yapılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeyi kullandı:





"YAPACAK TEK BİR ŞEY VAR!"

“Orada korkunç bir güç var ve ücümüzün çok ötesinde, irademize göre hareket etmiyor. Onunla savaşamıyoruz, ne olursa olsun onu yenemeyiz, o yüzden yapmamız gereken şey onu bilmek, ona göre davranmak. Onunla birlikte yaşarız ve yaşamımızı bu uyum içinde sürdürürüz. O tarihten bu yana 800 bine yakın binayı yeniledik. Bunlar sağlam görünüyor. Bu hiçbir risk taşımaz.

Şu anda 170 bine yakın bağımsız konutun inşaatı devam ediyor. Buna ciddi miktarda paralar harcandı ama bu yeterli değil. Bunu hızlandırmamız lazım. İstanbul’da kentsel dönüşümü hızla gerçekleştireceğiz.”

AYLIK 6 BİN TL İADELİ KREDİ VERİLECEK

Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada, yerinde dönüşüm kampanyasıyla birlikte 750 bin TL sübvansiyon, 2 yıl ödemesiz 750 bin TL tutarında faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada iadenin aylık 6 bin lira taksitler halinde yapılacağını belirterek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yerinde dönüşüm, deprem bölgesi için başlatılan proje kapsamında aha etütleri yapılacak, buna göre statik analizler yapılacak ve mühendislik hesapları yapılacak. Dolayısıyla inşaat işlerinin mevzuata uygun yapılmasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Biz insanlara evinizi dönüştürmek isterseniz 1,5 milyon lira vereceğimizi söyledik.

Şu anda 100 metrekare evin toplam maliyeti 1,5 milyon lira civarında.. Şehirden şehire değişebilir, işçilik fiyatı ve işçiliğin kalitesi değişebilir ama fiyatı budur. Vatandaşlara 750 bin TL sübvansiyon ödendi. Geriye kalan 750 TL'yi yaşamaya başladıktan 2 yıl sonrasında başlamak üzere 10 yıl boyunca ödüyoruz. Bu da ayda yaklaşık 6 bin TL’lik bir rakama denk geliyor. Sahada işleme koyulan 250.000 talep var."

Söz konusu kredi ve hibelere yönelik başvurular e-devlet kapısı üzerinden alınacak.