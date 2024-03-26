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Evini kiraya veren ev sahipleri şimdi yandı! Tüm paraları çöp olacak

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kiraların yüksekliğiyle ilgili sıkıntılar devam ederken, bazı ev sahiplerinin benimsediği yeni bir yöntem gündeme oturdu. Ancak bu yöntem, hem ev sahiplerini hem de kiracıları ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 26.03.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 20:04
Evini kiraya veren ev sahipleri şimdi yandı! Tüm paraları çöp olacak

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Kiracılar, özellikle yüksek kira bedellerinden şikayet ederken, ev sahipleri ise gelirlerini artırmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Ancak, bu yöntemlerin bazıları artık riskli sularda yüzüyor.

Son dönemde, ev sahiplerinin kiralama sürecinde izledikleri bazı taktikler, hukuki sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Özellikle de ev sahiplerinin, evlerini gerçek değerinden daha yüksek fiyatlara kiraya verme girişimleri, cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir.


EV SAHİPLERİNE AYRIMCILIK CEZASI: 90 BİN TÜRK LİRASI!

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Kiracılar, özellikle yüksek kira bedellerinden şikayet ederken, ev sahipleri ise gelirlerini artırmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Ancak, bu yöntemlerin bazıları artık riskli sularda
Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. Kiralık daire fiyatlarının artmasıyla birlikte, ev sahipleri tarafından yapılan ayrımcılık uygulamaları da gündeme taşınıyor.

Haberport'un aktardığına göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, evini kiralarken belirli gruplara ayrımcılık yapılması durumunda ciddi para cezaları uygulanacağını duyurdu. Medeni hal, cinsiyet, ırk, renk, etnik köken, servet, din, dil, ve engellilik gibi kriterler nedeniyle evini kiraya vermeyen mülk sahiplerine 90 bin liraya kadar para cezası kesilebilecek.

TİHEK Başkanı Kılıç, bu yaptırımın kiracılar arasında ayrımcılık yapılmasının önüne geçmek için getirildiğini belirtti. Benzer şekilde, emlakçıların da bu kurala uyması gerektiğini vurgulayan Kılıç, ayrımcılığa yönelik her türlü ihlalin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Özellikle "bekara, öğrenciye kiralık daire verilemez" gibi ayrımcı ifadeler içeren reklamlara yönelik de soruşturmaların başlatıldığını belirten TİHEK Başkanı, bireyler arasında yapılacak her türlü ayrımcılığın 90 bin lirayı aşan cezalarla karşılanabileceğini vurguladı.

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki dengenin korunması ve adil bir kiralama piyasasının oluşturulması adına bu tür önlemlerin önemli olduğu ifade ediliyor. Ancak, her iki tarafın da haklarının korunması ve hukuki süreçlerin adil bir şekilde işlemesi için dikkatli olunması gerekiyor.

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