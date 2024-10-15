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Eylül 2023 Bütçe Uygulama Sonuçları Açıklandı

Eylül ayı bütçe sonuçları, gelirlerin artmasına rağmen açık verildiğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:11
Eylül 2023 Bütçe Uygulama Sonuçları Açıklandı

Eylül Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, 2023 yılı eylül ayında 831 milyar 603 milyon lira olarak hesaplanırken, bütçe giderleri 932 milyar 68 milyon lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,5 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte toplam gelir 831 milyar 603 milyon liraya ulaştı.

Bütçe Giderlerindeki Artış

Aynı dönemde, bütçe giderleri de yüzde 63,4 oranında artarak 932 milyar 68 milyon liraya çıktı. Ocak-eylül döneminde ise bu rakamlara baktığımızda, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,9 yükselerek 6 trilyon 84 milyar 619 milyon lira oldu. Bütçe giderleri ise bu dönemde yüzde 81,1 artarak 7 trilyon 158 milyar 637 milyon liraya ulaştı.

Bütçe Açığı

Merkezi yönetim bütçesi, eylülde 100 milyar 464 milyon lira açık verirken, ocak-eylül döneminde ise toplam açık 1 trilyon 74 milyar 18 milyon lira olarak kaydedildi.

(Sürecek)

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