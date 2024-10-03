Eylül Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: Düşüş Gösterdi

Eylül Ayı Enflasyon Raporu

Eylül 2023 itibarıyla enflasyon rakamları açıklandı. Verilere göre, enflasyon aylık bazda %2,97 artış gösterirken, yıllık bazda %49,38'e geriledi.

Yıllık ve Aylık Değişimler

Bu düşüş, piyasada olumlu karşılanmakta. Uzmanlar, enflasyon oranlarındaki azalmayı, temel mal ve hizmet fiyatlarındaki stabilizasyonun etkisine bağlıyor. Sonuçlar ve Beklentiler

Ekonomik istikrar adına önemli bir gelişme olarak değerlendirilen bu oranlar, ilerleyen dönemde piyasalarda pozitif bir etki yaratabilir.