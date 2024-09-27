Eylülde Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2 Artış Gösterdi

Ekonomik Güven Endeksi Eylülde Yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Eylülde ekonomik güven endeksi %2 artarak 95 değerine ulaştı.
Önemli Gelişmeler
Ağustos ayında 93,1 olan endeksin yükselmesi, ekonomideki iyimserliğin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Eylül ayında tüketici güven endeksi %2,4 artışla 78,2 seviyesine çıktı.
Sektörel Güven Endeksleri
- Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi %1,2 artarak 99,2 oldu.
- Hizmet sektörü güven endeksi %0,6 artışla 112,6 seviyesine yükseldi.
- Perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 artarak 110,6 değerini aldı.
- İnşaat sektörü güven endeksi ise %0,2 azalışla 87,8 oldu.
2023-2024 Döneminde Ekonomik Güven Endeksi Verileri
Ekonomik güven endeksinin 2023-2024 dönemine ilişkin aylar itibarıyla verileri aşağıdaki gibidir:
|Aylar
|2023
|2024
|Ocak
|99,5
|99,4
|Şubat
|99,1
|-
|Mart
|98,9
|100
|Nisan
|102,4
|99
|Mayıs
|103,8
|98,2
|Haziran
|101,3
|95,8
|Temmuz
|99,4
|94,4
|Ağustos
|94,2
|93,1
|Eylül
|95,5
|95
|Ekim
|96,6
|-
|Kasım
|95,3
|-
|Aralık
|96,4
|-