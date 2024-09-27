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Eylülde Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2 Artış Gösterdi

Eylül ayı itibarıyla ekonomik güven endeksi 95'e yükseldi, tüketici güveni ise 78,2 oldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:14
Eylülde Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2 Artış Gösterdi

Ekonomik Güven Endeksi Eylülde Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Eylülde ekonomik güven endeksi %2 artarak 95 değerine ulaştı.

Önemli Gelişmeler

Ağustos ayında 93,1 olan endeksin yükselmesi, ekonomideki iyimserliğin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Eylül ayında tüketici güven endeksi %2,4 artışla 78,2 seviyesine çıktı.

Sektörel Güven Endeksleri

  • Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi %1,2 artarak 99,2 oldu.
  • Hizmet sektörü güven endeksi %0,6 artışla 112,6 seviyesine yükseldi.
  • Perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 artarak 110,6 değerini aldı.
  • İnşaat sektörü güven endeksi ise %0,2 azalışla 87,8 oldu.

2023-2024 Döneminde Ekonomik Güven Endeksi Verileri

Ekonomik güven endeksinin 2023-2024 dönemine ilişkin aylar itibarıyla verileri aşağıdaki gibidir:

Aylar 2023 2024
Ocak 99,5 99,4
Şubat 99,1 -
Mart 98,9 100
Nisan 102,4 99
Mayıs 103,8 98,2
Haziran 101,3 95,8
Temmuz 99,4 94,4
Ağustos 94,2 93,1
Eylül 95,5 95
Ekim 96,6 -
Kasım 95,3 -
Aralık 96,4 -

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