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Facebook 21 Yaşında: Meta'nın Yükselişi ve Zorlukları

Facebook, 21 yılını doldururken, Meta'nın günlük aktif kullanıcı sayısı 3,4 milyara yükseldi. Şirket, zorluklarla dolu bir dönemden geçiyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:15
Facebook 21 Yaşında: Meta'nın Yükselişi ve Zorlukları

Dünyanın En Büyük Sosyal Medya Platformu: Facebook

Mark Zuckerberg ve 3 arkadaşı tarafından 4 Şubat 2004'te kurulan Facebook, Meta çatısı altında yaklaşık 3,4 milyar aktif kullanıcıya sahip olarak sosyal medya dünyasında önemli bir konumda yer alıyor. Başta Instagram ve WhatsApp olmak üzere birçok popüler hizmeti bünyesinde bulunduran Meta, hızla değişen teknoloji dünyasında 21 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor.

Bir Sosyal Ağdan Küresel Bir Güce

Facebook, ilk başta yalnızca Harvard Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir platform olarak kurulmuş ve 2006 yılında 13 yaş ve üstü herkesin erişimine açılarak global bir sosyal ağa dönüşmüştür. MySpace'i geçerek 2007'de dünyanın en popüler sosyal medya platformu olmayı başaran Facebook, 2012'de 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı.

2012’de Instagram’ı 1 milyar dolara, 2014 yılında ise WhatsApp’ı 19 milyar dolara satın alarak teknoloji sektöründeki konumunu pekiştiren şirket, aynı zamanda sanal ve artırılmış gerçeklik alanındaki Oculus ile de 2 milyar dolarlık bir yatırım yaptı.

Veri ve Rekabet İhlalleri Sorunları

Ancak bu süreçte Facebook birçok önemli tartışma ve soruşturmayla da karşılaştı. 2016'da ABD seçimlerine müdahale iddiaları gündemde yer alırken, 2018'de yaşanan Cambridge Analytica skandalı, platformun veri gizliliği politikalarını sorgulatmaya başladı. Bu skandaldan sonra ABD Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'u 2019'da 5 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırdı.

Meta'ya Dönüşüm ve İşten Çıkarmalar

Yaşanan skandallar ve mali zorluklar sonrasında 2021'de adını Meta olarak değiştiren şirket, metaverse alanına yönelik büyük bir dönüşüm sürecine girdi. CEO Zuckerberg, şirketin gelecekte bir sosyal medya firması olmaktan çıkıp bir metaverse şirketine dönüşmesini hedeflediklerini belirtti.

Ancak artan enflasyon ve resesyon endişeleri, Meta’nın da maliyetlerini düşürmek zorunda kalmasına neden oldu. 2022'de 11 binden fazla çalışanını işten çıkaran şirket, 2023'un “verimlilik yılı” olarak belirlediği süreçte, 10 bin çalışanını daha işten çıkaracak.

Yatırımcılarına Büyük Kazançlar

Meta, 2024'te 164,5 milyar dolar gelir elde ederken, geçtiğimiz yıl gelirinde yaşanan %22'lik artış dikkat çekti. Şirketin günlük aktif kullanıcı sayısı, önceki yıla göre %5 oranında artarak 3,4 milyara yaklaşmış durumda.

Yapay zeka alanındaki gelişmeleri başarıyla değerlendiren Meta’nın hisseleri, 2024'te %65 artarken, 2023’te de %200’e yakın değer kazandı. Şirketin hisseleri 30 Ocak'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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